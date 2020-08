Arpke

Anna Maria Walpuski ist positiv überrascht. Mit so viel Andrang hatte die Pastorin der Kirche Zum Heiligen Kreuz in Arpke nicht gerechnet. Doch offenbar haben der Ort und das Programm des Sommerkonzertes am Sonnabend überzeugt. „Wir wollten mit dem Abend die Musiker würdigen, die uns durch die Corona-Zeit begleitet haben“, erläutert Walpuski. Als es der Gemeinde untersagt war, zusammen zu singen, hätten diese Menschen die Gottesdienste kreativ mitgestaltet, erläutert sie.

Eine Stunde lang musizieren deshalb die erst 16-jährige Sängerin Paula Agobi, Stefan Baum und Karsten Ruß gemeinsam zwischen Kirche und Pfarrhaus. Letzterer hatte noch seinen Freund Helge Bonacker dazu geholt. „Der ist Schlagzeuger und spielt hier heute Cajon“, erklärt Ruß. Das Instrument ist eine Art Kistentrommel.

Besondere Begeisterung weckt die erst 16-jährige Sängerin Paula Agobi. Quelle: Janna Silinger

Fokus liegt auf christlichen Songs

Der Fokus liegt an diesem Abend auf christlichen Songs. „Es ist ja auch eine Veranstaltung der Kirche“, begründet Ruß. Doch die Musik bleibt für jeden zugänglich, mal geht es in die Pop-Richtung, ein paar Songs klingen jazzig. Und um das Programm aufzulockern, liest Gemeindemitglied Stefan Wittke noch ein wenig vor. „Ich habe mich für zwei Texte von Kurt Tucholsky entschieden“, erklärt er. In denen gehe es etwa um den zu Ende gehenden Sommer.

Dieser ist am Sonnabend auch in Arpke ein entscheidender Faktor. „Wir wollten einfach noch einmal den Sommer ausnutzen“, erklärt Ruß. Auch das sei ein Grund gewesen, die Open-Air-Veranstaltung relativ spontan auf die Beine zu stellen.

Die Idee der Pastorin Anna Maria Walpuski, ein Konzert zu organisieren, findet Anklang. Quelle: Janna Silinger

Und das kommt gut an. Rund 60 Leute sitzen vor und neben der kleinen Bühne am Kircheneingang, trinken ein kaltes Bier oder eine Limonade und lauschen der Musik. Einige der Besucher stehen sogar am Rand und hören zu. Vor allem die junge Sängerin scheint dabei Eindruck zu hinterlassen. „Die hat wirklich eine fantastische Stimme“, sagt ein Mann im Publikum.

Von Janna Silinger