Lehrte/Hämelerwald

Auf seiner Sommerreise durch die Region Hannover hat der SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Stephan Weil am Montag auch Station in Lehrte gemacht. Auf Gut Adolphshof in Hämelerwald widmete er sich in Begleitung der SPD-Landtagsabgeordneten Thordies Hanisch und des Lehrter SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Jürgen Licht dem Thema ökologische Landwirtschaft, im Sozialen Kaufhaus in der Kernstadt standen die Themen Langzeitarbeitslosigkeit und gesellschaftliche Teilhabe auf dem Programm.

Im Sozialen Kaufhaus können Menschen mit schmalem Geldbeutel nicht nur gespendete Möbel, Kleidung, Geschirr, Spielzeug und Bücher zum kleinen Preis kaufen. Die Einrichtung beschäftigt auch Langzeitarbeitslose und führt sie wieder an den ersten Arbeitsmarkt heran. Geschäftsführer Axel Bruder nannte bei einem Rundgang durch die Abteilungen des Kaufhauses Zahlen. Demnach beschäftigt die Einrichtung derzeit 25 Mitarbeiter, mehr als 20 von ihnen sind in Arbeitsmaßnahmen wie etwa Ein-Euro-Jobs.

Blick hinter die Kulissen: Stephan Weill schaut sich im Sozialen Kaufhaus das Lager an. Quelle: Katja Eggers

Soziales Kaufhaus zählt etwa 200 Kunden am Tag

„Wir zählen etwa 200 Kunden am Tag“, berichtete Bruder. Die Spendenbereitschaft bezeichnete er als „sehr gut“. Aus Platzgründen müsse vieles erst einmal zwischengelagert werden. Stets benötigt würden jedoch Küchen. „Die holen wir auch gern vor Ort ab“, betonte Betriebsleiter Andreas Volkmann. Von Mitarbeiterin Gabriela Deveci erfuhr Weil, dass die Kunden im Laufe der Jahre anspruchsvoller geworden seien. Bevor die Ware in den Verkauf geht, werde sie daher im Lager genau unter die Lupe genommen.

Weil zeigte sich von dem Konzept des Sozialen Kaufhauses beeindruckt. „Die Idee finde ich großartig, und es ist toll, dass sie sich so gut etabliert hat“, sagte der Ministerpräsident. Das Soziale Kaufhaus bezeichnete er als ein gelungenes Beispiel für eine wirklich soziale Marktwirtschaft.

Nach dem Rundgang gibt es Ziegenfrischkäse mit Datteln

Ministerpräsident Stephan Weil (Zweiter von rechts) macht auf seinem Rundgang über das Gut Adolpshof in Hämelerwald auch Station auf der Streuobstwiese. Quelle: Katja Eggers

Viel Lob hatte Weil zuvor auch dem Adolphshof ausgesprochen: „Der Betrieb überzeugt vor allem durch die Verbindung ökologischer Landwirtschaft mit Direktvermarktung und Bildung.“ Das 1827 gegründete Gut ist einer der ältesten ökologisch betriebenen Höfe in Niedersachsen und verfolgt drei Schwerpunkte. Neben der Landwirtschaft nach den Grundsätzen des Demeter-Verbandes gibt es dort eine eigene Bildungseinrichtung zu den Themen Landwirtschaft und Ernährung und eine Sozialtherapie mit Wohnhäusern und Werkstätten.

Bei Weils Sommerreise stand allerdings die Landwirtschaft im Vordergrund. Betriebsleiterin Sabine Adam und Reinhardt Kindt vom Stiftungsrat der Stiftung Berneburg, dem Eigentümer des Adolphshofes, führten den Ministerpräsidenten unter anderem über die Felder und die Streuobstwiese.

Demeter-Brot und Ziegenfrischkäse mit Datteln: Ministerpräsident Stephan Weil probiert nach seinem Rundgang über den Adolphshof Produkte aus eigener Herstellung. Quelle: Katja Eggers

Weil erfuhr, dass die Umsetzung des Konzeptes sehr personalintensiv ist. Mehr als 40 Mitarbeiter sind allein in der Landwirtschaft und der Vermarktung beschäftigt. Am Ende der Führung durfte der Ministerpräsident dann noch Produkte wie Gemüse, Obst und Ziegenfrischkäse aus eigener Herstellung kosten. Mit nach Hause nahm Weil zudem den Wunsch der Mitarbeiter: Eine Berufsfachschule für Ökolandbau.

Von Katja Eggers