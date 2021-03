Lehrte

Bevor die schrille Show losging, hatte sie sich Ziele formuliert. Sie wolle gesünder leben, mehr mit ihren beiden Söhnen unternehmen können, Sport treiben, Wasserski ausprobieren – und zu diesem Zweck ihr Körpergewicht drastisch reduzieren, am liebsten auf 65 Kilogramm. So ist die 46-jährige Sonja König zu Beginn des Jahres zitiert worden, als der Sender Sat.1 mit der Ausstrahlung der neuen Staffel von „The Biggest Loser“ begann. Bis ins Finale der Abnehmshow schaffte es die Lehrterin (Startgewicht: 126,3 Kilogramm) letztlich – und wurde am Ende Zweite. Hauchdünn schrammte sie an der Siegprämie von 50.000 Euro vorbei.

30 Kandidatinnen und Kandidaten hatten zunächst in einer Vorausscheidung um die Teilnahme an „The Biggest Loser“ gekämpft. 16 hochgewichtige Männer und Frauen wurden schließlich in zwei Teams aufgeteilt, die zunächst auf der griechischen Insel Naxos in einem wochenlangen Camp unter ärztlicher Aufsicht und mit einem von Trainern angeleiteten Sport- und Wettkampfprogramm sowie gesunder Ernährung gegen ihre Fettpolster kämpfen mussten.

Am Ende allein unter Männern

Sat.1 zog die Präsentation des medienwirksam aufbereiteten Abspeckens über etliche Ausscheidungsrunden hin – insgesamt drei Monate, in denen es auch um Zoff und Stress, Freud und Leid im Trainingslager sowie um sentimentale Momente mit Videos der daheim gebliebenen Familien ging.

Vorher und nachher: Mit mehr als 126 Kilogramm Körpergewicht und erheblichen gesundheitlichen Problemen ist die Lehrterin ins Abnehmrennen gegangen. Quelle: Julia Feldhagen/Sat.1

Am Schluss erreichte die Lehrterin als einzige Frau neben drei Männern das Finale – und glänzte dabei mit einem Auftritt in hautengem Glitzerballkeid. Die ersehnten 65 Kilo brachte sie beim letzten Wiegen zwar nicht auf die Waage, sondern 69,7. Doch auch das bedeutete eine Abnahme von knapp 45 Prozent des Startgewichts und damit Platz zwei. Den ersten Rang musste die Lehrterin dem Kandidaten Ole (41) aus Beckingen im Saarland überlassen. Er war mit 164 Kilogramm ins große Abnehmen gestartet, trat mit rund 84 Kilo zum entscheidenden Wiegen an und kam damit auf eine Gewichtsreduzierung um mehr als 48 Prozent.

Teilnehmerin mit den größten gesundheitlichen Problemen

König war zu Beginn der Sat.1-Show von einem Camparzt als diejenige mit den größten gesundheitlichen Problemen unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern identifiziert worden, unter anderem mit Rückenleiden, einer Fettleber und Diabetes. Während der Wochen auf Naxos, als die Frau im Wochentakt etliche Kilogramm abnahm, attestierte ihr der Mediziner eine stetig besser werdende Gesundheit und ein Plus von vermutlich 15 Lebensjahren.

Die Zweitplatzierte und der Sieger im Konfettiregen: Ole aus dem Saarland hat sein Körpergewicht in der Sat.1.-Show nahezu halbiert. Quelle: Julia Feldhagen/Sat.1

Kurzhaarfrisur statt lila Mähne

Während der sportlichen Wettkämpfe glänzte die Lehrterin nicht allein mit Ehrgeiz, sondern das eine oder andere Mal auch mit einer verschmitzten Pfiffigkeit. Stets wenn die „Challenges“ auch Köpfchen erforderten, war sie vorn dabei. Ihre auffällige lilafarbene Mähne, die König zu Beginn der Show noch getragen hatte, ersetzte sie schließlich durch eine flotte Kurzhaarfrisur.

In einer Mitteilung von Sat.1 wird die Lehrterin nach dem Finale mit folgenden Worten zitiert: „Heute Abend endet die spannendste Reise meines Lebens.“ Sie sei immer davon überzeugt gewesen, dass es ihr nicht an Disziplin und kämpferischem Willen mangele. Früher habe sie sich aber nie die Zeit für sich selbst und für das Sporttreiben genommen.

Von Achim Gückel