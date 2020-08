Arpke/Immensen/Sievershausen

Das Projekt Soziale Dorfentwicklung für die drei Nachbardörfer Immensen, Arpke und Sievershausen ist eine langwierige Angelegenheit. Und durch die Corona-Pandemie ist die Bürgerbeteiligung eine komplizierte Sache. Befragungen liefen in den vergangenen Monaten online. Doch ab Ende August geht das Vorhaben, mit dem die Dorfregion Arpke-Immensen-Sievershausen ihre Stärken hervorkehren und fortentwickeln will, in die nächste Phase. Dann treffen sich die ersten Arbeitsgruppen, um Projekte in Gang zu bringen. Noch ist es möglich, dort mitzuarbeiten.

Nach Einschätzung der Stadtverwaltung ist das Interesse zur Mitarbeit an der Sozialen Dorfentwicklung in den drei Ortschaften enorm. Anfang des Jahres hatten rund 500 Bürger an der ersten Onlinebefragung zu dem Thema teilgenommen und Ideen für die Entwicklung und Verbesserung ihrer Dorfregion eingebracht. Zur öffentlichen Auftaktveranstaltung, die im Februar in Immensen stattfand, kamen rund 100 Gäste.

Anzeige

Die erste Projektgruppe stehen

Die für März und April geplanten Themenwerkstätten, aus denen die Projektteams erwachsen sollten, fielen dann aber der Corona-Pandemie zum Opfer. Als Alternative gab es eine zweite Onlinebefragung sowie umfassendes Infomaterial auf der Website der Stadt Lehrte. An der Befragung nahmen nach Angaben der Stadt erneut rund 100 Interessierte teil. Sie bewerteten die bis dahin vorgestellten Ideen und hatten die Möglichkeit, sich für Projektgruppen zu melden.

Weitere HAZ+ Artikel

Nun stehen die Teams. Sie beschäftigen sich unter anderem mit Wohnprojekten in den drei Dörfern, der Pflege und Anlage von Grünflächen, dem Schaffen von Dienstleistungen in den Bereichen Medizin, Kinderbetreuung und Finanzen, erneuerbaren Energien, der Bildung einer Dorfenergiegenossenschaft, ortsübergreifenden Freizeit-, Sport- und Bildungsangeboten sowie Festen. Außerdem widmet sich eine Projektgruppe dem Thema Nachbarschaftshilfe.

Stadt plant auch einen Workshop für Jugendliche

Laut Stadtsprecherin Lilian Appel sind noch weitere Projektgruppen in Vorbereitung. Erstmals wollen sich die Mitstreiter in den Teams nach den Sommerferien, also ab Ende August, persönlich treffen. „Auf die Corona-Hygiene- und Abstandsregeln wird selbstverständlich geachtet“, versichert Appel. Wer Interesse hat, in einer der Gruppen mitzuarbeiten, kann Lisa Hitzmann vom Büro KoRiS unter Telefon (0511) 59097430 oder der E-Mail-Adresse hitzmann@koris-hannover.de erreichen. Das Büro KoRiS koordiniert den Prozess der Sozialen Dorfentwicklung für Arpke, Immensen und Sievershausen.

Darüber hinaus ist ein Jugendworkshop geplant. Darin sollen junge Menschen aus den drei Ortschaften die Möglichkeit bekommen, sich über ihre Dorfregion zu unterhalten. Sie können dann auch über die Ergebnisse der Onlinebefragung unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die von Mai bis zum 21. Juni dauerte, diskutieren und Projektideen entwickeln.

Von Achim Gückel