Die heftigen Niederschläge der vergangenen Tage haben die Aue an der Mielestraße in Lehrte über die Ufer treten lassen. Auf den benachbarten Feldern bildeten sich Seen. Der Lehrter Landwirt Harm Nöhre sieht aber noch keine Gefahr für seine Apfelplantage entlang der Aue.