Lehrte

Die Firma Helma Eigenheimbau setzt ihr finanzielles Engagement an Lehrter Schulen fort. Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (CDU) hat am Freitag von Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, einen symbolischen Scheck über 25.000 Euro überreicht bekommen. Der größte Anteil des Geldes ist zur Finanzierung des Gewaltpräventionsprojektes „I can do“ an Lehrter Grundschulen bestimmt.

Helma-Vorstandsvorsitzender Gerrit Janssen (vierter von links), übergibt einen symbolischen Scheck über 25.000 Euro an Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (dritter von links). Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Ein weiterer Anteil soll den Kindertagesstätten und Kindertagespflegepersonen in Lehrte zu Gute kommen. Sie sollen mit dem Bilderbuch „Schön blöd“ ausgestattet werden – das Buch gilt als Klassiker in der Präventionsarbeit gegen sexuellen Missbrauch.

Teamarbeit steht im Fokus

Die Spende wurde am Freitag in der Sporthalle der Oberschule in Hämelerwald überreicht. Fünftklässler der Schule waren dort gerade mitten im „I can do“-Projekt – dabei sollten sie gemeinsam Mauern aus Matten überwinden oder sich über am Boden liegende Reifen, die im Spiel Eisschollen darstellen sollten, geschickt fortbewegen. Die Mädchen und Jungen bauten Räuberleitern und zogen sich gegenseitig nach oben, sie bauten Brücken und hielten einander fest, um die Hindernisse zu überwinden.

In den Spielen stehe Teamarbeit im Fokus, erklärte Olaf Zajonc, Vorsitzender von „I can do“, dem hannoverschen Verein für Spiel, Sport, Bewegung und soziale Arbeit. Ziel sei es zu vermitteln, dass man gemeinsam mehr schaffe als alleine. Mit der Corona-Pandemie sei das Projekt wichtiger denn je, so Zajonc. Die Kinder und Jugendlichen seien förmlich ausgehungert, wenn es um Bewegung und Kontakte gehe. Kontaktschwierigkeiten und Ängste hätten dabei zugenommen, sagt der Projektgründer.

Vier Lehrter Schulen machen mit

Die Schüler lernen bei dem Projekt vier Regeln: Stopp zu sagen, für sich selbst zu sprechen, achtsam mit sich und anderen umzugehen sowie eigene Fehler und die der Mitschüler zu akzeptieren. Momentan nehmen neben der Lehrter Oberschule, die drei Grundschulen Aueschule, An der Masch und Albert-Schweitzer-Schule an dem Projekt teil.

Laut Laura Frenzel, Beratungslehrerin der Albert-Schweitzer-Schule, stärke das Projekt, das zweistündig meist über mehrere Tage läuft, die Sozialkompetenz der Schüler enorm. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht“. Auch im aktuellen Schuljahr stehe daher „I can do“ wieder im Stundenplan.

Von Patricia Oswald-Kipper