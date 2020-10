Lehrte

Wer regelmäßig die Anschlussstelle Hämelerwald nutzt, um auf die Autobahn 2 zu fahren oder sie zu verlassen, muss sich in der kommenden Woche umstellen. Die Zu- und Abfahrten in Richtung Berlin sowie Hannover werden ab Montag, 2. November, 9.30 Uhr, gesperrt und erst wieder am Freitag, 6. November, gegen voraussichtlich 13 Uhr geöffnet. Das teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Der Grund dafür sind Sanierungsarbeiten.

Landesbehörde und Stadt Lehrte weisen auch auf die ausgeschilderten Umleitungsstrecken hin. So wird Autofahrern, die auf der A 2 in Richtung Osten unterwegs sind, empfohlen, bereits in Lehrte-Ost ab- oder dort aufzufahren. In der Gegenrichtung gilt das für die Anschlussstelle Peine. Die offiziellen Umleitungen sind durch Immensen und Sievershausen sowie auf der Umgehungsstraße von Arpke ausgeschildert.

Von Achim Gückel