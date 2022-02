Lehrte/Ahlten/Hämelerwald

So früh sind sie in früheren Jahren nicht unterwegs gewesen. Doch weil der aktuelle Februar ziemlich mild ist, sind vielerorts die Kröten, Molche und Frösche bereits munter geworden und begeben sich abends und nachts zu ihren Laichplätzen. Daher sperrt die Stadt Lehrte jetzt wieder zeitweise zwei Straßen, die viele Amphibien auf ihrer Wanderung überqueren.

Betroffen sind erneut der Hohnhorstweg in Lehrte, der zwischen dem Haus der Bürgerschützen und den Fußballplätzen des FC ab sofort von 19 bis 7 Uhr gesperrt ist. Darüber hinaus ist auch ein Teilbereich der Kreisstraße 122 zwischen Ahlten und Kolshorn von 19 Uhr bis 5 Uhr für den Durchgangsverkehr nicht befahrbar.

Zudem weisen an mehreren Straßen Schilder auf die Krötenwanderung hin und mahnen Autofahrer zur Vorsicht – an der Straße Zum Hämeler Wald zwischen Hämelerwald und Arpke, am Dammweg in Hämelerwald-Süd, am Mühlenweg bei Sievershausen sowie an der Straße Am Waldsee bei Hämelerwald.

Die Stadtverwaltung bittet Autofahrer darum, in den kommenden Wochen insbesondere auf den genannten Straßen sehr vorsichtig zu fahren. Grundlage für die getroffenen Schutzmaßnahme ist laut einer Mitteilung aus dem Rathaus die Straßenverkehrsordnung. Sie erlaubt aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes auch zeitweilige Straßensperrungen. Denn insbesondere beim Überqueren von Straßen sind die Amphibien stark gefährdet, da sie sich relativ langsam fortbewegen und im Scheinwerferlicht eine Schreckstellung einnehmen.

Von Achim Gückel