Wer an der Anschlussstelle Lehrte auf die Autobahn 2 in Richtung Hannover fahren will, muss in den nächsten zwei Monaten mit Einschränkungen klarkommen. Denn im nördlichen Teil der Westtangente kommt es zu Sperrungen. Grund dafür ist der Bau der Zufahrt zum Gelände des geplanten Aldi-Logistikzentrums.