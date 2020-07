Am Anfang umfasste das Repertoire einzig und allein traditionelle Marschmusik, mittlerweile beherrscht der Spielmannszug des Schützen-Corps Lehrte so ziemlich alle Musikrichtungen. In diesem Jahr blicken die Mitglieder auf das 95-jährige Bestehen zurück. Ein großes Jubiläumsfest ist aber erst zum 100. Geburtstag geplant.