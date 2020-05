Lehrte

„Schön gerade stehen, den Rücken nicht rund machen – komm, einer geht noch“, Fitnesstrainer Jannick Engling feuert Ruth Böhme an. Die 69-Jährige hat in jeder Hand ein Kugelgewicht, sogenannte Kettlebells, und geht damit langsam in die Knie und wieder hoch. Normalerweise würde sie diese Übung im Sportpark des Lehrter Sportvereins (LSV) machen. Weil Fitnessstudios in Niedersachsen in der Corona-Zeit aber noch nicht öffnen dürfen, trainiert die Seniorin beim LSV jetzt draußen.

Der Sportpark hat sein Fitnessstudio kurzerhand auf den angrenzenden Parkplatz verlegt und dafür Bereiche mit Flatterband abgesperrt. Seit Montag dürfen die Mitglieder dort mit vorheriger Anmeldung und unter strikten Hygienemaßnahmen trainieren. Es stehen nicht nur einige Geräte draußen, es gibt auch ein spezielles Outdoor-Kursprogramm. Das Angebot lief zunächst etwas schleppend an, hat sich mittlerweile aber unter den Mitgliedern herumgesprochen.

Anzeige

Sauna und Umkleiden bleiben geschlossen

Böhme hat den „Rücken fit“-Kurs bei Abteilungsleiter Daniel Stumpf als Einzeltraining genossen. „In der großen Gruppe macht so etwas natürlich mehr Spaß, aber ich freue mich, dass ich überhaupt wieder im Sportpark trainieren kann“, sagt die Seniorin. Das regelmäßige Training habe ihr gefehlt. „Schade, dass die Sauna und die Kaffee-Lounge noch nicht wieder aufmachen dürfen“, sagt sie. Weil auch die Umkleiden geschlossen bleiben müssen, ist die Ahltenerin schon in Trainingskleidung zum Sportpark gekommen.

Weitere HAZ+ Artikel

Abteilungsleiter Daniel Stumpf desinfiziert vor dem Gebäude ein Rudergerät. Quelle: Katja Eggers

Auch die Mitarbeiter freuen sich, dass nun langsam wieder Leben in den Sportpark zurückkehrt. Am 17. März musste das Fitnessstudio in die Corona-Zwangspause gehen. Ein Termin für die Wiedereröffnung gibt es bisher nicht, bis dahin wird bei schönem Wetter draußen trainiert. Im Outdoor-Gerätebereich können zehn Sportler gleichzeitig jeweils 50 Minuten lang trainieren, dann ist die nächste Gruppe an der Reihe.

Aufbau der Geräte dauert nur 30 Minuten

Für den Aufbau des „Open Gym“, des offenen Fitnessbereichs, brauchen die Sportparkmitarbeiter etwa 30 Minuten. Morgens kommen die Geräte hinaus, abends werden sie wieder abgebaut und bis zum nächsten Tag in der Frauensauna zwischengelagert. Es gibt Geräte für Cardio-, Funktions- und Crossfit-Training. Die Teilnehmer können dicke Reifen umwerfen, sich im Bankdrücken und am Rudergerät auspowern. Auf einer Tafel schlagen die Mitarbeiter im „Workout des Tages“ Übungen und ihre dazugehörigen Wiederholungen vor.

Insgesamt gibt es 16 Stationen, die im Abstand von zwei Metern mit Kreidestrichen am Boden gekennzeichnet sind. Vor dem Wechsel zur nächsten Station muss jeder Teilnehmer das Gerät desinfizieren, die Mitarbeiter greifen später auch noch einmal zu den Sprühflaschen. Die Sportparkmitarbeiter kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden, stehen aber auch zur Verfügung, um bei der Ausführung der Übungen zu korrigieren oder verbal Hilfestellung zu geben – alles natürlich mit dem nötigen Abstand.

Tennis und Boule ist wieder möglich

Auf Abstand gehen und Hygieneregeln beachten müssen auch die LSV-Tennisspieler. Am 9. Mai wurden die Plätze am Sauerweg für den Spielbetrieb freigegeben. Generell darf nur Einzel gespielt werden. „Doppel sind nur dann möglich, wenn die Doppelpartner auf einer Seite des Netzes aus dem gleichen Haushalt kommen“, erklärt Ralf Mauruschat, Corona-Beauftragter und Sportlicher Leiter beim LSV. Bei der Platzpflege müssen Einmalhandschuhe verwendet werden, Umkleiden und Duschen sind geschlossen.

Boule ist auf der Anlage mit eigenen Kugeln ebenfalls wieder erlaubt. Am vergangenen Donnerstag sind zudem die Leichtathleten gestartet. In dieser Woche starten die Triathleten und die Kindersportschule.

Wann der Sportpark auch für seine Innenaktivitäten öffnen darf, ist beim LSV derzeit noch offen. „Es gibt noch kein verbindliches Datum von der Landesregierung, da wird noch geprüft. Wir sind in der Vorplanung, wollen aber weiter vorsichtig bleiben“, betont Mauruschat. Gewerbliche Fitnessstudios sollen schon am 25. Mai wieder öffnen dürfen.

Hockergymnastik funktioniert auch online Wegen der Corona-Pandemie bietet der LSV-Sportpark bereits seit Ende April Online-Kurse als Live-Videokonferenzen an. Das Angebot erstellen die LSV-Fitness-, Kurs-, und Rehatrainer. Es reicht von Bauch-Beine-Po-Training über Pilates und Beckenbodentraining bis zur Hockergymnastik. Die Kurse werden über die Plattform Zoom live angeboten. „Die Teilnehmer sehen mich, aber ich sehe sie nicht“, erklärt Reha- und Fitnesstrainerin Uschi Engling. Es werde jedoch darüber nachgedacht, künftig auch Kurse anzubieten, in denen ein Mitarbeiter die Übungen vormacht und ein zweiter die Teilnehmer zu Hause sieht und sie bei ihren Übungen korrigiert. Das neue Angebot werde gut genutzt. Im Schnitt würden in einem Online-Kurs zwischen sechs und acht Teilnehmer mitmachen. „Beim Faszientraining hatte ich auch schon mehr“, berichtet Engling. Sie selbst sei am Anfang skeptisch gewesen, ob die Kurse per Videokonferenz überhaupt funktionieren. „Aber mittlerweile bin ich ein richtiger Junkie, was Online-Kurse angeht“, sagt die Trainerin und lacht.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers