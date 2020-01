Hämelerwald

Unbekannte haben am Wochenende auf dem Schulgelände der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Hämelerwald am Riedweg diverse Farbschmierereien hinterlassen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte müssen die Sprayer dazu über die Umzäunung des Areals geklettert sein. Danach wurden verschiedene Gebäudeteile mit unterschiedlichen Farben und Fassaden mit mehreren Schriftzügen besprüht, in der Szene Tags genannt.

Den Schaden schätzt die Schule auf rund 1500 Euro. Die Randalierer waren zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn