In den vergangenen Monaten sind im Stadtgebiet immer wieder Schmierereien an Gebäuden aufgetaucht. Mysteriös waren sie am Edeka-Markt entlang der Germaniastraße und in der Zuckerpassage im Juli. Dort hatten Unbekannte mit schwarzer Farbe das Kürzel G7 auf die Fassaden gesprayt – möglicherweise eine Kapitalismuskritik gegen die führenden westlichen Industrienationen, deren Zusammenschluss G7 genannt wird.Weil sie weit oben angebracht waren, mussten die Sprayer auf das Dach gelangt sein – auf welche Weise, wurde nie geklärt.

Besonders hässliche Schmierereien waren in der Nacht zum 1. Mai im Lehrter Bahnhofstunnel und an der Scheibe eines Pizzabringdienstes an der Bahnhofstraße aufgetaucht. Dort hatten Unbekannte mit schwarzer Farbe Hakenkreuze und SS-Runen angebracht. Im April hatte ein unbekannter Sprayer in Hämelerwald zudem Stromkästen, Schaukästen, eine Holzbank, Mauern der Bahnunterführung, Leitpfosten und die Rückwand eines Fahrradunterstandes besprüht – insgesamt elf Objekte. Und im März hatten Unbekannte nachts eine Garage an der Lehrter Schützenstraße mit großformatigen Buchstaben in schwarzer Farbe beschmiert.