Steinwedel

Bücher müssen heutzutage pfiffige und eingängige Titel haben, um wahrgenommen zu werden. „Irdisches Vergnügen in Gott, bestehend in Physicalisch- und Moralischen Gedichten“ rangiert in dieser Hinsicht sicher nicht den oberen Reihen der eingängigen der Buchtitel. Kein Wunder, stammt das siebenbändige Werk von Barthold Heinrich Brockes doch aus dem 18. Jahrhundert. In Steinwedel kamen einige dieser Gedichte vor 120 geneigten Gästen wieder zu Gehör.

Am Sonntagnachmittag waren die hannoversche Literaturwissenschaftlerin Tanja van Hoorn und ein Ensemble von Musikern um die Kirchenchorleiterin von St. Petri, Freya Müller, in den Allegorischen Garten am Steinwedeler Pfarrhaus gekommen, um sich um Brockes’ Lyrik zu kümmern. Anlass war der zehnte Jahrestag der Gartenregion Hannover.

Händels Vertonungen

Auch die Musiker hatten genug zu tun, denn kein Geringerer als Georg Friedrich Händel hat einige von Brockes’ Gedichten vertont. Vermutlich wäre das Kompendium aus der Aufklärung heutzutage ohnehin nur noch in germanistischen Proseminaren ein Thema, hätte das Werk seinerzeit nicht diesen Superstar der Komponistenszene inspiriert. Und so sang die Sopranistin Magdalena Hinz, unterstützt von der Organistin Isabelle Grupe, dem Cellisten Levente Balint, der Violinistin Insa Flocken und in einem Stück von Mezzosopranistin Müller selbst einige aus Händels „Neun Deutschen Arien“, die auf Brockes Texten beruhen.

Musik und Garten harmonieren

Die Besucher auf den Bänken im Allegorischen Garten lauschten andächtig und genossen die Atmosphäre bei diesem „Gespräch zwischen Musik und Literatur“, wie es Chorleiterin Müller nannte. „Ich bin gespannt, ob sich die Musik harmonisch in den Garten einfügt“, erklärte vor dem Konzert Besucherin Gabriele Stegmann, die eigens aus Weferlingsen gekommen war. Enttäuscht wurde sie nicht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zehn Jahre Gartenregion: So war das Fest auf der Streuobstwiese in Lehrte.

Blühendes Lehrte lockt 1500 Besucher an.

Von Michael Schütz