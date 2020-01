Lehrte

Für das Schuljahr 2020/21 bietet die Stadt Lehrte erneut eine Betreuung von Grundschülern in der Ferienzeit sowie an Brücken- und Zeugnisausgabetagen an. Ausgenommen sind allerdings drei Wochen in den Sommerferien und die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Anmeldung für das erste Schulhalbjahr von den Herbst- bis zu den Winterferien sind bereits jetzt und bis zum 10. Mai möglich. Für das zweite Halbjahr, von den Osterferien bis zu den Sommerferien, muss die Anmeldung bis zum 10. Januar 2021 erledigt werden.

Das Angebot ist offen für alle Grundschulkinder von sechs bis zehn Jahren. Die Betreuung soll montags bis freitags zwischen 8 bis 16 Uhr an zwei Orten stattfinden. Vorgesehen sind dafür die Grundschule Lehrte-Süd in der Kernstadt, Südstraße 3a, und die Grundschule Hämelerwald, Am Hainwald 4. Die beiden Standorte sind aber noch nicht endgültig festgelegt.

Anmeldungen nur wochenweise möglich

Die Anmeldungen sind immer nur wochenweise möglich. Pro Kind fallen dabei Kosten von 75 Euro pro Woche an. Für Geschwisterkinder gibt es eine Ermäßigung von 15 Euro. Der Preis beinhaltet das Programm, ein Mittagessen und Getränke. Für eventuelle Ausflüge muss mit Extrakosten gerechnet werden.

Die Stadt weist darauf hin, dass zusätzlich zu den Betreuungen vor Ort auch eine Woche im Naturfreundehaus Kalifornien in Schöneberg an der Ostsee angeboten wird. Die Fahrt ist vom 20. bis 24. Juli 2020 geplant. Die Kosten dafür betragen 150 Euro pro Kind und beinhalten die Reisekosten, Übernachtungen, Betreuung und Verpflegung. Der Anmeldeschluss für die Fahrt an die Küste ist der 29. Februar.

Anmeldeformulare für die Betreuung in Lehrte oder die Ostseefahrt sind auf der Homepage der Stadt www.lehrte.de zu finden. Mehr Informationen gibt es unter der Rufnummer (0 51 32) 8 62 82 45 oder per E-Mail unter kerstin.proges@lehrte.de.

Von Michael Schütz