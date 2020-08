Lehrte

Der Umgang mit einem E-Bike ist mitunter gar nicht so ganz einfach und stellt insbesondere ältere Menschen vor Probleme. Aus diesem Grund bieten die Polizei in Lehrte und die Stadtverwaltung jetzt erstmals einen kostenlosen Kurus für Menschen ab 50 Jahren an, die ein Pedelec nutzen. Er findet am Donnerstag, 3. September, statt und dauert von 9.30 bis 13.30 Uhr. Die Teilnehmer treffen sich am Stadion am Pfingstanger.

In dem Kursus wird es zunächst um rechtliche Aspekte und Besonderheiten bei der Nutzung eines Pedelecs sowie um die richtige Einstellung des Helms gehen. Dann geht es auf einem kleinen Übungsparcours weiter, wo die Teilnehmer das Spurhalten, Abbiegen, Kurven fahren, sicheres Absteigen und effektives Bremsen üben werden. Außerdem ist es bei dem Kursus möglich, sein Pedelec polizeilich registrieren zu lassen. Dazu sind allerdings der Personalausweis und ein Eigentumsnachweis für das Zweirad nötig.

Anzeige

Der Kurs ist auf sechs Teilnehmer begrenzt und findet im Freien statt. Anmeldungen nimmt Nadine Francksen, Ansprechpartnerin für Partizipation und Teilhabe bei der Stadt, unter Telefon (05132) 505284 oder der Mailadresse nadine.francksen@lehrte.de bis zum 31. August entgegen.

Von Achim Gückel