Lehrte

Das Team der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Lehrte stellt seit Beginn der Sommerferien ein neues Angebot für Jugendliche und Familien zur Verfügung. Es heißt Actionbound und ist eine virtuelle Schnitzeljagd, die Umwelt, Sozialraum, Natur, Sightseeing-Tour und moderne Medien miteinander verbindet. Die digitale Stadtrallye führt durch Lehrte und in die Ortsteile. Wer das Angebot nutzen will, kann per Actionbound-App rund um die Lehrter Jugendeinrichtungen kleine Rätsel lösen und gleichzeitig Neues entdecken.

Fahrradtour und gelegentliche Erkundungen

Zugang zu dem Angebot der Kinder- und Jugendarbeit gibt es entweder über den QR-Code auf der Internet-Seite der Stadt Lehrte www.lehrte.de/de/kinder-und-jugendarbeit.html oder direkt auf der Actionbound-Homepage https://actionbound.com/bound/freizeitraum.

Die virtuelle Schnitzeljagd ist als Fahrradtour für den Nachmittag und auch für gelegentliche Erkundungen als „Patchwork-Format“ spielbar. Mit ein wenig Glück lassen sich auch die jeweiligen Jugendeinrichtungen einmal von innen kennenlernen.

Von Katja Eggers