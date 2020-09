Lehrte

Wer bei der Stadt Lehrte angestellt ist, kann sich ab sofort vorsorglich und kostenfrei auf das Coronavirus testen lassen. Das hat der Rat der Stadt am Mittwochabend mit großer Mehrheit beschlossen. Die Tests sind freiwillig, jeder der rund 400 Mitarbeiter darf maximal zwei davon machen. Die Kosten dafür zahlt die Stadt. Bei einem Durchschnittswert von 100 Euro pro Test könnten die Ausgaben also bei maximal 80.000 Euro liegen.

Der Vorschlag für die kostenfreien Corona-Tests war aus der Stadtverwaltung gekommen. Er passierte ohne Diskussion den Rat. Lediglich drei Mandatsträger der Grünen enthielten sich bei der Abstimmung.

Stadt spricht von Fürsorgepflicht

Schon kurz vor den Sommerferien hatten Lehrtes Kommunalpolitiker beschlossen, dass die Mitarbeiterinnen der städtischen Kitas sowie die Einsatzkräfte der Feuerwehren die Möglichkeit bekommen sollen, sich freiwillig und kostenfrei auf Corona testen zu lassen. Erzieherinnen hätten stets sehr engen Kontakt mit den Kindern, Feuerwehrleute kämen in Einsätzen dicht an Menschen heran und dürften bei Rettungsaktionen auch keinen Abstand zu möglicherweise Infizierten halten, hieß es zur Begründung. Eine Ausweitung des Angebots auf das gesamte städtische Personal war im Juli noch nicht vorgesehen gewesen.

Aufgrund der Fürsorgepflicht als Arbeitgeberin wolle man die Kostenübernahme für die Corona-Test nun jedoch auf alle Mitarbeiter ausweiten, hatte die Stadtverwaltung in ihrem Antrag argumentiert. In den Schulen zum Beispiel übernehme das Land die Kosten für die Test bei Lehrern. Aber auch das städtische Personal, etwa in den Sekretariaten der Schulen, habe unmittelbare Kontakte zu Schülern und Lehrern. Diese müssten die gleichen Möglichkeiten für Test erhalten.

Ähnliches gelte auch für alle Angestellten, die im Bürgerbüro sowie im Standesamt arbeiten oder häufig mit Mitarbeitern von Firmen, Dienstleistern oder Bürgern zu tun haben. Daher müsse das kostenlose Angebot für alle 400 Bediensteten der Stadt gelten. Dieser Argumentation schloss sich der Rat an.

Von Achim Gückel