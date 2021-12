Lehrte

In der Städtischen Galerie an der Zuckerpassage in Lehrte ist derzeit die Ausstellung „Das anwesend Abwesende“ mit Werken von Christoph Bartolosch zu sehen. Nun lädt die Stadt Kinder ein, sich von den Bildern inspirieren zu lassen und selbst künstlerisch aktiv zu werden. In den Weihnachtsferien gibt es Aktionen für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren.

Suchen, sammeln und sortieren

Am Mittwoch, 5. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr lautet das Motto „Suchen, Sammeln, Sortieren“. Dabei können die Kinder Bilder von Pflanzen, Dingen und Menschen zu eigenen Bildersammlungen komponieren, kleben malen und zeichnen. Tags drauf, am Donnerstag, 6. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr geht es um „Bilder von Bildern“. Die Kinder dürfen dabei unter fachkundiger Anleitung aus Fotografien und Abbildungen neue Bilder schaffen. Der Kostenbeitrag beläuft sich für beide Aktionen auf 1,50 Euro.

Anmeldung nimmt die Stadt mit einer E-Mail an julienne.franke@lehrte.de oder unter Telefon (05132) 5053111 entgegen. Für Gruppen besteht die Möglichkeit, gesonderte Termine zu vereinbaren, für Schulklassen auch während der Schulzeit. Für die Kinder besteht während der Aktionen keine Maskenpflicht. Die Anzahl der Teilnehmenden wird aus Gründen des Corona-Schutzes aber begrenzt.

Von Achim Gückel