Im Fachwerkhaus am Lehrter Stadtpark ist am Sonntag eine Großaktion gestartet. Die Stadt hat angefangen, dort ihr gesamtes Kita-Personal impfen zu lassen. Am Sonntag wurden 166 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immunisiert, am Montag folgen weitere 165. Die Impfbereitschaft ist laut Stadtsprecher Fabian Nolting „riesengroß“. Allein bei den Mitarbeitern der zehn städtischen Kitas lag sie bei rund 80 Prozent.

Im Fachwerkhaus in der Lehrter Kernstadt waren am Sonntag zuerst die Mitarbeiter der freien Träger an der Reihe, später erhielten diejenigen aus den städtischen Kitas den Corona-Schutz. Mia Carlotta Barche und Milan Wick vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) übernahmen die Anmeldung und das Fiebermessen. Impfarzt Johannes Häfker aus Hannover führte das Aufklärungsgespräch. Die Spritze setzte im Anschluss Annika Katzorke vom ASB.

Anmeldung und Aufklärung: Mila Wick (von links) und Mia Carlotta Barche vom Arbeiter-Samariter-Bund erwarten mit Impfarzt Johannes Häfker das Kita-Personal. Quelle: Katja Eggers

Kathrin Walter von der Kita Steinwedel war ganz überrascht, dass der Piks kaum zu spüren war. „Das war schon alles?“, fragte sie erfreut und durfte das Gelände des Fachwerkhauses nach ein paar Minuten Beobachtungszeit auch schon wieder verlassen.

