Viel ist über sie diskutiert worden, jetzt sind sie da – die Container, in denen künftig übergangsweise Lehrter Kita- und Krippenkinder betreut werden. Schon im Dezember sind die sogenannten Module an der Kita Saturnring in Ahlten, der Kita in Sievershausen sowie am Hohnhorstweg und hinter dem Rathaus in Lehrte aufgestellt worden. Dann herrschte einige Zeit Ruhe. Doch jetzt kommt Leben in die Container – wenn auch vorerst nur durch Handwerker, denn die Einrichtung der neuen Unterkünfte steht buchstäblich vor der Tür.

So sehen die Kita-Container hinter dem Lehrter Rathaus aus. Quelle: Michael Schütz

Aber noch im ersten Quartal dieses Jahres werde die Kinderbetreuung in den Containern beginnen, versichert Stadtsprecherin Nele Domin. Das Personal für die Standorte am Hohnhorstweg und in Ahlten sei auch schon eingestellt. Und jene Container, die noch an den Kitas An der Masch und in Hämelerwald aufgestellt werden sollen, würden ebenfalls bis spätestens Ende März geliefert, erklärt sie.

Drei neue Kitas durch Bietergemeinschaft

Hintergrund der Containeroffensive an den städtischen Kindergärten ist der dort herrschende akute Platzmangel. Rund 250 Betreuungsplätze fehlen derzeit in Lehrte. Deswegen hatte die Stadt im vergangenen Jahr einen Vertrag mit der Bietergemeinschaft aus pme Familienservice, Global Education und Lernwelten Immobilienmanagement geschlossen. Diese Gemeinschaft will in den Neubaugebieten an der Manskestraße in der Kernstadt, an der Straße Kirchlahe in Sievershausen und an der Hannoverschen Straße in Ahlten drei neue Kindertagesstätten errichten und betreiben. Dadurch entstehen 225 Betreuungsplätze. Weil die neuen Kitas aber erst im nächsten Jahr fertig sind, müssen zum Übergang die Container als Ersatz her.

225 zusätzliche Plätze sind „große Entlastung“

„Die 225 zusätzlichen Plätze sind eine große Entlastung“, meint der zuständige Fachbereichsleiter bei der Stadt, Markus Lechelt. Einige der Eltern seien auch bereits darauf angesprochen worden, ob sie sich eine Betreuung ihres Kindes in einem Container vorstellen können. Die Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch auf einen Platz an ihrem Wohnort. Ob die neuen Plätze für alle Anmeldungen reichen wird, sei aber noch nicht klar. Ob es bereits Klagen auf die Bereitstellung eines Platzes gegeben hat, wollte die Stadt nicht kommentieren. „Wir haben bisher immer eine Lösung gefunden“, erklärt Lechelt.

Von Michael Schütz