Lehrte

Das gesellschaftliche Großereignis, mit dem Lehrte normalerweise in ein neues Jahr startet, wird es 2021 nicht geben: Bürgermeister Frank Prüße hat jetzt den Neujahrsempfang der Stadt wegen der Corona-Pandemie offiziell abgesagt. Selbst falls es demnächst Lockerungen der strengen Abstandsregeln geben sollte, sei ein solches Treffen nicht denkbar, machte er im Rat der Stadt klar.

Zum Neujahrsempfang der Stadt, der stets an einem Freitagabend Mitte Januar stattfindet, kommen rund 350 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Vereinen, Feuerwehren, Polizei, Justiz und öffentlichem Leben ins Kurt-Hirschfeld-Forum. Die Veranstaltung, bei der der Bürgermeister das abgelaufene Jahr Revue passieren lässt und einen Ausblick auf das neue gibt, ist in den vergangenen Jahren immer ausgebucht gewesen. Die Gäste sitzen dabei dicht an dicht an langen Tischreihen.

Von Achim Gückel