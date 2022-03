Lehrte

Die Diskussion um die von Bürgermeister Frank Prüße vorgeschlagene Erhöhung des Essengelds in den Lehrter Kitas hat im Januar und Februar hohe Wellen geschlagen. Jetzt geht sie unter neuen Vorzeichen in eine zweite Runde. Das Stadtoberhaupt hat Zahlen für gestaffelte Beiträge vorgelegt, die sich am Einkommen der Eltern orientieren.

Kita-Essen kostet Stadt Lehrte jährlich 600.000 Euro

Um 137 Prozent, von 41 auf mehr als 90 Euro, sollten die Beiträge rückwirkend zum Januar steigen, hatte Prüße im Januar zunächst vorgeschlagen. Das Stadtoberhaupt begründete den Schritt mit der Notwendigkeit, in dem sich perspektivisch verschlechternden städtischen Haushalt auf die Kosten achten zu müssen. Lehrte gebe jährlich 600.000 Euro für das Kita-Essen aus. Das könne man sich nicht mehr leisten. Der Sturm des Protests bei den Eltern war anschließend riesig, auch Lehrtes Politiker lehnten diesen Vorschlag ab und sprachen unter anderem von einer unsozialen und ungerechten Regelung, die zu Lasten der finanziell Schwächsten gehe.

Essengeld: Drei Stufen der Ermäßigung

Nun legt Prüße den überarbeiteten Beschlussvorschlag zur politischen Beratung vor. Der Jugendhilfeausschuss wird am Montag, 14. März, erstmals in öffentlicher Sitzung über diese Idee reden.

Die vorgeschlagene Staffelung beinhaltet drei Stufen von Ermäßigungen, welche nach wie vor den von der Stadt ermittelten Betrag von 97,30 Euro als Basis nehmen. Diese monatliche Summe hatte die Verwaltung als Preis für die Mahlzeiten samt anteiliger Personalkosten für die Hauswirtschaftskräfte errechnet. Eltern, die einen Anspruch auf Übernahme der Kosten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) haben, sollen das künftig in Anspruch nehmen, lautet nun der Vorschlag. Damit falle die Zahlung an die Stadt für das Kita-Essen für sie auf Null. Durch das vollständige Abrufen von BuT-Geld könne Lehrte aber jährlich 107.400 sparen, heißt es.

Einkommen als Grundlage

Wenn das zu versteuernde Einkommen der Erziehungsberechtigten laut Einkommensteuerbescheid 75.000 Euro nicht überschreitet, soll es einen Abschlag von 50 Prozent geben (48,65 Euro monatlich), bei einem Einkommen bis 100.000 Euro sollen es 25 Prozent (72,97 Euro monatlich) sein.

Wer mehr als 100.00 Euro versteuert, zahlt voll

Dieses Stufenmodel bedeute für Familien mit mittlerem Einkommen „nur eine geringfügige Anpassung des Essensgeldes“, heißt es in der Beratungsvorlage aus dem Rathaus. Die monatliche Belastung bleibe bei diesen Familien in der Regel sogar unter denen der meisten umliegenden Kommunen. Familien mit einem sehr hohen Einkommen würden hingegen stärker belastet als bisher. Wer mehr als 100.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat, solle künftig die vollen 97,30 Euro pro Monat zahlen.

Aufwand ist erheblich

Die Staffelung des Essensgelds setzt allerdings eine Einkommensprüfung beiden Familien voraus, deren Kinder an der gemeinsamen Mittagsverpflegung in den städtischen Kitas teilnehmen. Mit Stand von Ende Februar betrifft das 1002 Kinder im Stadtgebiet. Das sei ein „erheblicher zusätzlicher Arbeitsaufwand“, für den im Stellenplan zusätzlich 1,5 Jobs für die Einrichtung eines Info-Schalters im Eingangsbereich des Familien-Service-Büros nötig seien. Der jährliche Personalkostenaufwand dafür belaufe sich auf etwa 75.300 Euro, heißt es.

Ob diese Regelung Chancen auf Verwirklichung hat, bespricht der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Montag, 14. März, ab 17 Uhr. Das treffen findet als Onlinekonferenz auf WebEx statt. Den Zugang finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Lehrte (www.lehrte.de).