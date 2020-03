Lehrte

Das Coronavirus legt in immer größerem Ausmaß das öffentliche Leben lahm. Die Stadt Lehrte hat sich am Montag dazu entschlossen, das Rathaus sowie sämtliche städtischen Einrichtungen vorerst zu schließen. Auch die geplanten Sitzungen der politischen Gremien wurden bis Mitte April abgesagt. Die Stadt bietet außerdem Unterstützung für Menschen mit besonderem Hilfebedarf an.

Am Montagvormittag hatte es im Rathaus eine mehrstündige Krisensitzung einer Lenkungsgruppe mit Bürgermeister Frank Prüße an der Spitze gegeben. Gegen Mittag standen dann die weitreichenden Maßnahmen fest, die dabei helfen sollen, einer Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen. Man wolle den Publikumsverkehr und die Kontakte der Besucher in den städtischen Einrichtungen so weit wie möglich einschränken. Für besonders wichtige Anliegen stehe aber weiterhin der telefonische Kontakt in die jeweiligen Fachdienste zur Verfügung.

Alle städtischen Einrichtungen sind ab Dienstag dicht

Am Dienstag werden in Lehrte außer dem Rathaus folgende Einrichtungen geschlossen: die Verwaltungsnebenstellen in den Ortsteilen, das Hallenbad am Hohnhorstweg, die Galerie an der Zuckerpassage, sämtliche Sportstätten inklusive der Hallen, die Stadt- und Schulbibliothek an der Burgdorfer Straße inklusive der Zweigstellen in Arpke, Hämelerwald und Ahlten, das Stadtarchiv an der Bahnhofstraße, die Jugendzentren und -treffs in der Kernstadt und den Ortsteilen sowie die Altenbegegnungsstätte an der Goethestraße.

Für die Dienstleistung des Bürgerbüros im Rathaus gilt allerdings eine Ausnahme. Für dringende Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, ist das Büro bis auf Weiteres montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr eingeschränkt geöffnet. Der Zutritt zum Rathaus ist aber ausschließlich über den Haupteingang möglich. Außerdem wird es eine Zugangskontrolle geben, bei der geprüft wird, ob eine Bearbeitung des Anliegens sowie der Einlass ins Rathaus gestattet werden kann. Die Stadtverwaltung rät dazu, in Zweifelsfällen zunächst eine Anfrage unter Telefon (05132) 505300 abzusetzen.

Die politischen Gremien machen ebenfalls Pause

Von der Absage der politischen Sitzungen sind der Bauausschuss (Montag, 16. März), der Haushaltsausschuss (Dienstage, 17. und 24. März), der Verwaltungsausschuss (Mittwoch, 18. März), der Schulausschuss (Donnerstage, 19. März und 16. April), der Jugendhilfeausschuss (Montag, 23. März) sowie der Rat der Stadt (Mittwoch, 25. März) betroffen. Noch am Freitag hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass all diese Sitzungen im Kurt-Hirschfeld-Forum stattfinden sollten, das groß genug sei, um genügend Abstand zueinanderzuhalten. Doch während des Wochenendes hat die Stadt ihre Meinung geändert. Lediglich die Sitzung des nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschusses am 25. März soll nun noch im Forum über die Bühne gehen. Unterdessen wurden aber auch die Ortsbürgermeister darum gebeten, sämtliche Ortsratssitzungen bis Mitte April abzusagen.

Damit steht fest, dass sich die Verabschiedung des Lehrters Haushalts für die Jahre 2020 und 2021 mindestens bis zum Mai verzögern wird. Auch andere wichtige Beschlüsse, etwa jener über den Bau des neuen Gymnasiums an der Friedrichstraße, sind bis dahin in der Warteschleife.

Anmeldetermine an Grundschulen werden verschoben

Auch die sogenannten Themenwerkstätten beim Projekt Soziale Dorfentwicklung in Sievershausen, Immensen und Arpke an den Donnerstagen, 26. März und 16. April, sagt die Stadt ab. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, heißt es. Ebenso fallen in den Grundschulen sämtliche Anmeldetermine für Lehrter Kinder aus, die im Sommer eingeschult werden sollen.

Allen älteren, allein stehenden Lehrtern oder solchen, die an einer chronischen Krankheit leiden, bietet die Stadt nun in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen besondere Unterstützung an. Wer Hilfe benötigt, sollte sich im Rathaus unter Telefon (05132) 505284 melden. Eltern, die in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin sowie der öffentlichen Daseinsfürsorge oder bei Polizei, Justiz, Rettungsdiensten, Feuerwehr und Katastrophenschutz tätig sind und eine Notfallbetreuung für ihre Kinder benötigen, sollten sich in der Kita-Verwaltung der Stadt melden. Die Telefonnummern dort lauten (05132) 8628219 und 8628221.

