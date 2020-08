Lehrte

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten in vielen Firmen das Homeoffice hoffähig gemacht. Dazu gehören auch virtuelle Konferenzen über Videoplattformen. Jetzt hat die Gruppe aus CDU und Piraten im Rat den Vorschlag gemacht, auch in der Lehrter Politik stärker auf Videokonferenzen zu setzen. Sie regt an, das Sitzungszimmer im Rathaus, in dem zu normalen Zeiten viele Fachausschüsse des Rates tagen, technisch aufzurüsten und fit für die neue Technik zu machen. Das habe Vorteile, meint die Ratsopposition. Wie teuer das Projekt wäre, ist noch unklar. Am Donnerstag, 27. August, wird sich zunächst der Finanzausschuss mit dem Thema befassen.

Das Sitzungszimmer im Nordflügel des Rathauses ist nicht besonders geräumig. Die Politiker sitzen dort dicht an dicht, es gibt Platz für nur etwa 15 Zuhörer. Doch in Corona-Zeiten wird dort wegen der strengen Abstandsregeln nicht getagt – und wenn das wieder möglich wird, sollte eine neue Technik installiert werden, meinen CDU und Piraten. Ein Großbildschirm oder eine Videoleinwand müsse her, ebenso wie alle Vorkehrungen, um Videokonferenzen in Gang zu setzen.

Referenten könnten sich Anreise nach Lehrte sparen

Damit könnten künftig zum Beispiel externe Gäste virtuell zugeschaltet werden, die zu einzelnen Tagesordnungspunkten berichten, Projekte vorstellen oder Gutachten abliefern. Sie müssten nicht nach Lehrte kommen. Das spare Anreisekosten, die man den Fachleuten derzeit noch vergüten müsse. Auf diese Weise würden sich die Investitionen in die Technik möglicherweise schnell bezahlt machen, meint die Opposition.

Außerdem könnten auf einem internetfähigen Bildschirm Karten und Lagepläne besser präsentiert werden als bisher. Diese hängen mitunter noch in Papierform an der Wand des Sitzungszimmers. Ob die technische Nachrüstung im Sitzungszimmer kommt, hängt nicht allein vom Geld ab, sondern auch von der grundsätzlichen Zustimmung der Lehrter Politiker.

Der Finanzausschuss kommt am Donnerstag, 27. August, zur öffentlichen Sitzung im Kurt-Hirschfeld-Forum zusammen. Er spricht dann auch über den am letzten Tag vor den Sommerferien vom Rat geforderten Nachtragshaushalt, der die derzeitige Investitionssperre bei der Stadt beenden soll. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr.

Von Achim Gückel