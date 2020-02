Lehrte

Zwischen der Lehrter Stadtverwaltung und den Wirtschaftsunternehmen in der Stadt müssen engere Bande geknüpft werden. Das ist zumindest die Ansicht von Bürgermeister Frank Prüße. Er will zu diesem Zweck einen neuen Posten im Rathaus schaffen: den eines Wirtschaftsförderers. Im neuen Stellenplan der Verwaltung, über den der Rat im März abschließend befinden soll, ist die Stelle bereits enthalten. Laut Prüße würde sie mit 50.000 bis 70.000 Euro pro Jahr zu Buche schlagen. „Ich denke, dass man sich das leisten sollte. Es lohnt sich auf jeden Fall“, meint der Bürgermeister.

Eigentlich hat die Stadt schon seit Jahren einen Wirtschaftsförderer. Doch dieser sei bisher mit sehr vielen Aufgaben betraut gewesen, die direkt im Rathaus zu erledigen waren, etwa im Bereich der städtischen Immobilien und der Veräußerung von Grundstücken, sagt Prüße. „Aber wir müssen uns mehr um unsere Unternehmen und die örtliche Kaufmannschaft kümmern“, meint er. Das sei aus dem im Rathaus vorhandenen Team heraus nicht zu leisten. Prüße favorisiert für den Posten des Wirtschaftsförderers auch jemanden, der „ Lehrte zwar kennt, aber von außen kommt“, also nicht zwingend ein Verwaltungsspezialist ist.

Konzepte für ein Gedeihen der Lehrter Wirtschaft

Der Aufgabenbereich für einen Wirtschaftsförderer ist nach Ansicht Prüßes sehr breit. Er reiche von der Entwicklung von Wirtschaftskonzepten für die Kernstadt und die Ortsteile bis hin zur Revitalisierung von vorhandenen Gewerbegebieten. Für Letzteres nennt der Bürgermeister auch ein Beispiel: Das Areal am Burchard-Retschy-Ring im Norden der Kernstadt sei von Brachen durchsetzt und bedürfe dringend einer Frischzellenkur. Aufgabe des Wirtschaftsförderers sei es, sich derartige Aufgaben vorzuknöpfen und auch mögliche Fördertöpfe bei Land, Bund oder EU anzuzapfen.

Prüße setzt auch darauf, dass sich ein Wirtschaftsförderer gezielt um die im Lehrter Flächennutzungsplan ausgewiesenen, potenziellen Gewerbeflächen kümmert und dafür Konzepte erarbeitet, etwa für jenes nördlich der Autobahnanschlussstelle Lehrte-Ost in Immenser Gemarkung. Zusätzliche Logistikunternehmen will der christdemokratische Bürgermeister jedoch grundsätzlich nicht in Lehrte ansiedeln.

Prüße : „Das ist gut angelegtes Geld“

Der CDU-Bürgermeister meint, dass das Geld für einen Wirtschaftsförderer gut angelegt sei. Gelinge es ihm, Lehrte als Wirtschaftsstandort noch attraktiver zu machen, lohne sich das auch finanziell für die Stadt.

Von Achim Gückel