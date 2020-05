Arpke/Immensen/Sievershausen

Wo verbringen Jugendliche und junge Erwachsene in Immensen, Sievershausen und Arpke gerne ihre Freizeit? Fehlen ihnen Nahverkehrsverbindungen? Und was gefällt ihnen am Leben in den drei Ortschaften? Diese und weitere Fragen stellt die Stadt Lehrte jetzt in gleich zwei Befragungen: Eine Onlineumfrage richtet sich an Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren, die zweite speziell an junge Erwachsene zwischen 18 bis 27 Jahren. Die Fragebögen für beide Zielgruppen seien zwar ähnlich konzipiert, richteten sich aber individuell an die unterschiedlichen Altersgruppen, teilt die Stadt mit.

Anlass der Befragung ist das Modellvorhaben „Soziale Dorfentwicklung“. Darin soll vor allem das Miteinander und die Entwicklung des Dorflebens betrachtet werden. Bereits Anfang diesen Jahres bestand für alle Einwohner Immensens, Arpkes und Sievershausens die Möglichkeit, im Rahmen einer Onlinebefragung ihre Vorstellungen und Ideen einzubringen. Nun soll das Projekt um die Fragen vertieft werden, wie junge Menschen in Immensen, Sievershausen und Arpke leben, womit sie zufrieden sind und was sie sich für ihre Zukunft in der Dorfregion wünschen.

Umfrage läuft bis zum 21. Juni

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen können ab Montag, 25. Mai, und dann bis zum 21. Juni an der öffentlich zugänglichen Befragung teilnehmen. Diese und weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Lehrte unter www.lehrte.de.

Darüber hinaus werden die bisher gesammelten Projekte in einer zurzeit anstehenden Befragung bewertet. Ziel ist es, dass sich daraus möglichst viele Projektteams gründen. Die Befragung, die als Ersatz für in der Corona-Zeit ausfallende Workshops dient, wird noch bis zum 7. Juni verlängert.

Für das Projekt Soziale Dorfentwicklung sind Jarrit Kohring von der Stadt Lehrte und Lisa Hitzmann vom Planungsbüro KoRiS zuständig. Wer keine Möglichkeit hat, online an der Umfrage teilzunehmen oder andere Fragen zum Projekt hat, kann sich bei Hitzmann unter Telefon (0511) 59097430 oder Kohring unter (05132) 505178) melden.

