Welche Verkehrsmittel nutzen Sie? Wie kann Lehrte den Radverkehr am effektivsten fördern? Wo drückt der Schuh an den Bahnstationen im Stadtgebiet? Wo sind Tempolimits nötig? Und wie steht es mit der Parkplatzsituation in der Kernstadt? Solche und ähnliche Fragen stehen im Mittelpunkt des neuen Verkehrsentwicklungsplans für die Stadt. Der Entwurf des Papiers liegt mittlerweile vor, jetzt können auch die Bürger ihre Meinung zu dem Thema abgeben.

Wegen der Corona-Pandemie kann das allerdings nicht wie geplant in Versammlungen stattfinden. Die Stadtverwaltung setzt als Alternative auf die sogenannte digitale Öffentlichkeitsbeteiligung. Gemeint sind damit ein vierseitiger Fragebogen sowie ein Infozettel, der ab sofort online abrufbereit ist.

Grundsätzlich geht es beim Verkehrsentwicklungsplan (VEP) um die Frage, welche Ziele, Strategien und Maßnahmen Lehrte in den nächsten zehn bis 20 Jahren in der Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur anstreben soll. Daraus soll eine zukunftsweisende Stadtentwicklung erwachsen. Ein Schwerpunkt des VEP liegt auf dem Bereich Fahrradverkehr. Um jedoch möglichst breite Mitarbeit und Zustimmung unter den Bürgern zu erreichen, startet nun die Öffentlichkeitsbeteiligung.

Fragebogen ist online abrufbar

Der dazu entwickelte Fragebogen ist online unter der Adresse www.surveymonkey.de zu finden. Ein dort veröffentlichtes Faltblatt bietet eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Vorarbeiten zum VEP. Das Mitmachen ist einfach: Unter der genannten Internetadresse findet sich der vierseitige Fragebogen, der bis zum 9. Oktober freigeschaltet ist. Er besteht aus 21 Fragen, die zunächst ermitteln, welche Verkehrsmittel man regelmäßig benutzt, und dann immer mehr ins Detail gehen. Wer sich zuvor noch genauer über das Thema VEP informieren möchte, findet den vorläufigen Bericht dazu auf der Homepage der Stadt Lehrte.

Aber auch auf ganz analoge Art können die Lehrter ihre Meinung zum VEP abgeben. Von Montag, 31. August, bis zum 9. Oktober liegen im Bürgerbüro des Rathauses sowie in den Verwaltungsnebenstellen in den Ortsteilen die Fragebögen in Papierform aus.

