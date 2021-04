Lehrte

Sie sind etwas ausgefranst und haben vielerorts Schlaglöcher: Viele der Fahrradwege im Bereich der Köhlerheide in Lehrte-Süd haben schon bessere Tage gesehen. Jetzt beginnt die Stadt damit, die beliebten Routen auszubessern. Ab Montag, 26. Mai, wird es daher zu Sperrungen kommen.

Von der Sanierung betroffen sind der Verbindungsweg von der Krippe Kleine Strolche am Dürerring in Richtung Osten entlang des Lehrter Bachs bis zur Köhlerheide, der Weg von der Köhlerheide in Richtung Süden entlang des Lehrter Bachs bis zur Straße Ackerrain sowie der Weg Alter Bahndamm von der Köhlerheide bis zur Straße Ackerrain. Nach Angaben der Stadt dauern die Sperrungen voraussichtlich bis zum 7. Mai.

Lesen Sie auch: Deswegen ist Lehrte beim Fahrradklima-Test abgerutscht

Nicht mehr im besten Zustand: Die alte Deckschicht des Rad- und Fußwegs wird abgefräst. Quelle: Katja Eggers

Bei der Sanierung werden die alten Schotterschichten zunächst abgefräst und planiert. Anschließend lässt die Stadt eine Deckschicht aus einem Splitt-Sandgemisch auftragen. Diese Arbeiten erledigt die Firma Landbau Koch aus Melle. Die Kosten für die gesamte Sanierung betragen nach Angaben aus dem Rathaus rund 23.000 Euro.

Von Achim Gückel