Lehrte

Immer mehr Menschen verlassen die Ukraine und flüchten gen Westen – unter ihnen auch viele Minderjährige, die keine erwachsene Begleitung haben. Für diese jungen Menschen sucht die Stadt Lehrte jetzt aktiv nach Gastfamilien. „Als Gasteltern kommen Paare und Einzelpersonen in Frage, die über berufliche oder private Erziehungserfahrungen verfügen und denen ausreichende zeitliche sowie räumliche Ressourcen zur Verfügung stehen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Lesen Sie auch: Wie sich der Hauptbahnhof auf die Ankunft von Flüchtenden aus der Ukraine einstellt

Lehrter Gasteltern sollen den Kindern aus der Ukraine Sicherheit vermitteln

Die Gasteltern sollen den Kindern und Jugendlichen dann Sicherheit zu vermitteln, ihre Versorgung sichern, ihnen bei der Integration in Kita oder Schule helfen und wenn möglich, den Kontakt zu den leiblichen Eltern aufbauen und halten. Für nähere Informationen sowie persönliche Gespräche steht der Pflegekinderdienst bei der Stadt zur Verfügung. Interessierte Gasteltern können sich per E-Mail an die Adresse Gasteltern@lehrte.de an den Pflegekinderdienst der Stadt wenden.

Von Achim Gückel