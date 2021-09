Lehrte

In der Städtischen Galerie im Zuckerzentrum geben sich in diesen Tagen die Besucher die Klinke in die Hand. Sie kommen allerdings weniger, um sich dort die aktuelle Ausstellung anzuschauen, sondern nutzen vielmehr die Möglichkeit zur Briefwahl. Denn das Briefwahlbüro ist erstmals in der Alten Schlosserei, also zentral in der City, untergebracht. Seit ein paar Tagen gehen dort etliche Wahlberechtigte ein und aus.

Lesen Sie mehr: Wählen gehen im Einkaufszentrum – Galerie dient erstmals als Briefwahlbüro

„Der Zuspruch ist riesengroß – und das in so kurzer Zeit“, betont Stadtsprecher Fabian Nolting. Bis Dienstagnachmittag hatten bereits fast 5300 Lehrterinnen und Lehrter ihre Briefwahlunterlagen zur Kommunalwahl am 12. September beantragt – also knapp 14,5 Prozent aller etwa 36.600 Wahlberechtigten. Für die Bundestagswahl am 26. September mit rund 34.100 Wahlberechtigten in Lehrte zählte die Stadt am Dienstag mehr als 2000 Anträge. „So viele hatten wir noch nie“, sagt Nolting. Schon jetzt hätten mehr Menschen Briefwahl beantragt als bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren.

Der Trend geht seit Jahren zur Briefwahl

Einen allgemeinen Trend zur Briefwahl verzeichnet die Stadt schon seit einigen Jahren. Noch vor einigen Jahren hätten die Bürger für die Briefwahl triftige Gründe nennen müssen. Das ist nun nicht mehr notwendig „Seit es diese Möglichkeit für jedermann gibt, wird das Angebot zunehmend genutzt“, erläutert Nolting. Die Corona-Pandemie habe die Nachfrage noch erhöht, da viele Wahlberechtigte aus Sorge vor zu großem Andrang in den Wahlbüros nicht am Wahltag direkt wählen wollen, meint der Stadtsprecher.

Herbert und Ingrid Müller holen sich bei Simon Schaldach von der Stadt ihre Briefwahlunterlagen ab. Quelle: Katja Eggers

Die gesteigerte Nachfrage erklärt Nolting zudem mit der zentralen Lage des Briefwahlbüros mitten im Zuckerzentrum. „Viele verbinden die Briefwahl mit Einkäufen oder dem Weg zur Arbeit.“ Anders als in Hannover gibt es vor dem Briefwahlbüro in Lehrte auch keine langen Warteschlangen. Wählerinnen und Wähler mussten in Hannover mitunter mehr als eine Stunde warten. „Bei uns verteilt es sich gut“, sagt Nolting. Insgesamt hat die Stadt bisher durchweg positive Rückmeldungen für die Briefwahlmöglichkeit in der Städtischen Galerie bekommen.

Lesen Sie mehr: Alle Infos und Berichte zur Kommunalwahl in Lehrte

Wahlberechtigte wählen meistens gleich vor Ort

„Die meisten Wahlberechtigten wählen auch gleich vor Ort“, berichtet Simon Schaldach, der in der Galerie derzeit die Briefwahlunterlagen ausgibt. Nur wenige würden die Unterlagen mit nach Hause nehmen. Auch Herbert und Ingrid Müller steckten ihre Stimmzettel am Dienstag gleich nach dem Ausfüllen in die Wahlurnen. „Das lag auf dem Weg und passte prima“, sagte Müller. Joachim Pajunk wählte ebenfalls in der Galerie. „Weil ich bei der Kommunalwahl nicht da bin, aber trotzdem meine Stimme abgeben möchte“, sagte der Lehrte.

Nolting weist darauf hin, dass für die Briefwahl lediglich der Personalausweis oder die Wahlbenachrichtigungskarte vorgelegt werden muss. Wer sich spontan entscheide, könne aber auch einfach nur seinen Personalausweis zeigen.

Das Briefwahlbüro in der Städtischen Galerie ist bis zum 24. September montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Katja Eggers