Lehrte

Die Hilfsmaßnahmen für die heimische Wirtschaft und Gastronomie nach dem Corona-Lockdown werden ausgeweitet. Der Finanzausschuss der Stadt hat jetzt einstimmig empfohlen, dass die Stadt auch in diesem Jahr auf die Gebühren für Außengastronomie und Außenverkaufsflächen verzichtet. Der Rat muss diesem Schritt in seiner Sitzung am 22. September noch zustimmen. Der Stadt Lehrte würden dadurch Einnahmen von rund 15.400 Euro entgehen.

19.000 „#WirSindLehrte“-Gutscheine eingelöst

Schon in den Sommerferien hatte die Stadt mit der Gutschein-Aktion „#WirSindLehrte“, bei der jeder Lehrter und jede Lehrterin 10 Euro für den Einkauf in Handel und Gastronomie geschenkt bekommen hatte, ein Zeichen für die lokale Wirtschaft gesetzt. Laut Tobias Neumann, Wirtschaftsförderer der Stadt, hatten die Geschäfte bis Mitte dieser Woche etwa 19.000 solcher Gutscheine zur Abrechnung bei der Stadt eingereicht. Den geplanten Verzicht auf die Gebühren für die Außengastronomie sowie für Verkaufsstände und Verkaufswagen im Außenbereich begrüßte er im Finanzausschuss. „Jede Hilfe für den Handel wird derzeit dankend angenommen“, sagte Neumann mit Blick auf die schweren Monate im Corona-Lockdown.

CDU: „Nachvollziehbar und sinnvoll“

Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Linke hatte bereits Ende Juni beantragt, dass die Gebühren in diesem Jahr entfallen sollten. Dieser Schritt sei im vergangenen Jahr schon richtig gewesen und müsse nun erneut gegangen werden. Im Finanzausschuss lobte auch CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens den Vorstoß von Rot-grün-rot. „Das ist nachvollziehbar und sinnvoll“, sagte er.

Das Aufstellen von Tresen, Tischen, Sitzgelegenheiten und Sonnenschirmen auf öffentlichen Flächen vor Cafés, Restaurants, Eisdielen und Geschäften kostet in Lehrte je Quadratmeter und Monat 3 Euro, mindestens aber 30 Euro im Jahr. Für Verkaufswagen und sogenannte ambulante Verkaufsstände werden pro Quadratmeter 10 Euro monatlich fällig.

Von Achim Gückel