Lehrte

Wie lässt sich die Lehrter Innenstadt nach der Corona-Krise wiederbeleben und zukunftssicher gestalten? Über mögliche Projekte dazu machen sich zurzeit die Lehrter Stadtverwaltung und das Stadtmarketing Gedanken.

Hintergrund ist das vom Land Niedersachsen aufgelegte Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“. Damit sollen Kommunen eine Unterstützung erhalten, die ihre Innenstädte nachhaltig und zukunftssicher weiterentwickeln.

Laut Lehrtes Stadtsprecher Fabian Nolting ist das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ geeignet, den Folgen der Corona-Pandemie mit gezielten Projekten zu begegnen. Es sehe dabei unterschiedliche Förderungen vor. Die Handlungsfelder reichten von der Erstellung von Konzepten und Strategien über Maßnahmen gegen Leerstand und sogenannte Problemimmobilien bis hin zu Digitalisierungsprozessen, der Förderung von Kultur, Fragen des Klimaschutzes und nachhaltigen Verkehrs, erläutert der Stadtsprecher.

Die Teilnahme Lehrtes an dem Förderprogramm hatte jüngst Ekkehard Bock-Wegener, Leiter der SPD-Abteilung Lehrte Kernstadt, angeregt. Er hatte darauf gedrungen, dass die Folgen der Corona-Pandemie für die Innenstadt nicht allein mit der vom Rat im Juni beschlossenen Gutschein-Aktion „Wir sind Lehrte“ aufgefangen werden könnten.

Bürgerinnen und Bürger können mitdiskutieren

Verwaltung und Stadtmarketing haben bereits Ideen für mögliche Projekte in der Lehrter Innenstadt skizziert. Nun soll die Lehrter Bevölkerung in den Diskussionsprozess eingebunden werden. Ziel sei es, „in einen vertiefenden Dialog mit Gewerbetreibenden vor Ort, Immobilienbesitzerinnen und -besitzern sowie interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern zu treten“, erläutert Stadtsprecher Fabian Nolting.

Dafür wird die Stadtverwaltung am Mittwoch, 7. Juli, von 15 bis 18 Uhr einen Diskussions- und Infostand im Bereich der Zuckerpassage/Ecke Burgdorfer Straße auf Höhe des Parkhauses anbieten. Stadtmarketing-Geschäftsführerin Sonja Truffel, Klimaschutzmanager Christian Helmreich und Wirtschaftsförderer Tobias Neumann nehmen die Ideen und Anregungen der Lehrterinnen und Lehrter an diesem Stand entgegen.

Stadt bleibt nur noch wenig Zeit für den Antrag

Um an dem Förderprogramm partizipieren zu können, muss die Stadt bis 15. Juli einen entsprechenden Antrag stellen. Ideen für mögliche Innenstadt-Projekte können auch per E-Mail an tobias.neumann@lehrte.de sowie sonja.truffel@lehrte.de gerichtet werden.

Von Patricia Oswald-Kipper