„Sie stehen jeden Tag ganz vorn, wenn es um pädagogisch hochwertige Betreuung von Kleinstkindern geht und sorgen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.“ Mit diesen Worten der Anerkennung bedachte Freya Markowis, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lehrte, die Tagesmutter Mirjana Kolaric und überreichte ihr – stellvertretend für alle 35 Tagespflegepersonen in Lehrte – das Kinderbuch „Ich bin anders als du – ich bin wie du“ von Constanze von Kitzing.

Markowis: Arbeit erhält nicht genug Wertschätzung

Mit ihrem Lob und dem Buchgeschenk an alle Lehrter Tagesmütter will Markowis die Arbeit der Tagespflegepersonen wertschätzen und ihre finanzielle Situation in den Fokus rücken. „Dass diese Arbeit nicht immer genug Wertschätzung erfährt, ist mehr als klar“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte. Die Vergütung der Kindertagespflegepersonen habe nicht mit den aktuellen Herausforderungen Schritt gehalten. So bedeuteten beispielsweise die wechselnden Corona-Verordnungen einen erheblichen bürokratischen Mehraufwand für die Tagesmütter. „Die Kindertagespflegepersonen brauchen eine existenzsichernde, kinderzahlunabhängige Vergütung, um ihre Kindertagespflegestellen weiterhin führen zu können“, forderte auch Kolaric.

Stadt will Vergütung dieses Jahr ändern

Diesbezüglich hatte Manuela Kirsch, Fachberaterin für Kindertagespflege bei der Stadt Lehrte, gute Nachrichten im Gepäck. „An einem neuen Konzept zur Vergütung der Geldleistung an Kindertagespflegepersonen wird gearbeitet“, teilte sie mit. „Es soll noch in diesem Jahr durch eine Satzungsänderung in der Kindertagespflege Ausdruck finden.“

Wer sich für eine Betreuung des Kindes in der Kindertagespflege interessiert, kann sich telefonisch unter (0 51 32) 5 05 32 62 oder per E-Mail an manuela.kirsch@lehrte.de informieren. Eine Anmeldung erfolgt über die Kita-Online-Anmeldung der Stadt Lehrte auf lehrte.de.

Von Gabriele Gerner