Lehrte

Die Eltern vieler Kita-Kinder in Lehrte bekommen Geld zurück. Die Stadt erstattet die für Januar und Februar zu viel entrichteten Betreuungsgebühren und Entgelte für die Verpflegung in den Kitas. Das gilt für all jene Erziehungsberechtigten, deren Kinder in dieser Zeit entweder gar nicht oder nur zeitweise betreut wurden. Die Rückzahlungen wird es allerdings erst im April geben.

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in den elf städtischen Kitas seit dem 11. Januar nur das Angebot einer Notbetreuung mit halbierten Gruppenstärken. Diese sei zwar zu 64,5 Prozent ausgelastet, hatte der bei der Stadt zuständige Fachdienstleiter Markus Lechelt unlängst im Jugendhilfeausschuss gesagt. Viele Eltern verzichteten aber auch darauf, ihren Nachwuchs in die Kita zu schicken.

Abrechnung im März, Erstattung im April

Nach Auskunft von Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung, wolle man nun sicherstellen, dass den Eltern „nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Betreuungsstunden sowie die bereitgestellte Mittagsverpflegung tagesgenau abgerechnet in Rechnung gestellt werden“.

Lesen Sie auch: So unterschiedlich ist die Kita-Notbetreuung gefragt

Geplant ist, den Eltern im Laufe des März die Abrechnung für Januar und Februar zu übersenden. Die Festsetzung und Erstattung der individuell errechneten Gebühren sei allerdings sehr zeitaufwendig, betont Nolting und bittet die Eltern um Geduld. Geplant sei, die zu viel entrichteten Beträge im April zu erstatten. Für Fragen stehen die Beschäftigten in den Kitas oder alternativ die Verwaltung der Stadt zur Verfügung. Diese ist unter Telefon (05132) 505-3257, den Durchwahlen -3258, -3259, -3260, oder per E-Mail an die Adresse kita-verwaltung@lehrte.de erreichbar.

Für Eltern, deren Kinder in kirchliche oder andere freie Kitas gehen, sind die jeweiligen Träger verantwortlich.

Von Achim Gückel