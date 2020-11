Lehrte

Kein Weihnachtsmarkt an der Matthäuskirche, keine Aktion mit Glühwein und Punsch zum Auftakt der Adventszeit. Wegen der Corona-Pandemie hat das Stadtmarketing in Lehrte alle Aktionen in der Vorweihnachtszeit absagen müssen. Doch ab Donnerstag, 26. November, wird zumindest die festliche Beleuchtung in der Innenstadt zumindest etwas Weihnachtsstimmung aufkommen lassen. Für Kinder gibt es zudem einen Malwettbewerb mit dem Titel „ Weihnachten in Lehrte“.

Vor drei Jahren hatte das Stadtmarketing mithilfe vieler Sponsoren die neue Weihnachtsbeleuchtung angeschafft. Sie besteht aus den Lichtervorhängen am Parkhaus, drei Illuminationen an Bäumen, 31 Motiven an Laternenmasten und 13 Lichterbrücken über Straßen. Am Montag nach dem Totensonntag, 23. November, haben Fachleute begonnen, all das in der Innenstadt zu montieren. Von Bürgern und Geschäftsleuten hatte es in den vergangenen Jahren viele positive Stimmen für den neuen Lichterglanz in der City gegeben.

Erweiterung der Beleuchtung ist möglich

Kritik gab es allerdings auch. Bei den Überspannungen und Mastmotiven auf der Burgdorfer Straße gebe es Lücken. „Diese lassen sich leider im Moment wegen fehlender technischer Voraussetzungen und fehlender Aufhängungsmöglichkeiten noch nicht realisieren“ sagt Sonja Truffel, Geschäftsführerin des Stadtmarketings. Eine Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung in den kommenden Jahren sei aber möglich.

Schäden an den Beleuchtungselementen hatte es im vergangenen Jahr ebenfalls gegeben. Acht Schneeflockenmastmotive wurden aus den nicht ausreichend stabilen Halterungen gerissen, weitere Sturmschäden folgten im Februar. „Mittlerweile sind alle Motive technisch wiederhergestellt“, sagt Truffel. Schwere Schäden durch Vandalismus wie in den Jahren habe es aber in der vergangenen Saison nicht gegeben.

Malwettbewerb „ Weihnachten in Lehrte “

Unterdessen bietet das Stadtmarketing einen Malwettbewerb für Lehrter Kinder und Jugendliche von vier bis 14 Jahren an. Er steht unter dem Motto „ Weihnachten in Lehrte“. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob Bilder vom Schneemann oder anderen winterlichen Motiven, Collagen oder Drucktechniken, ob basteln oder filzen – alles Kreative ist gefragt. Für die Sieger gibt es Lehrter Taler (Einkaufsgutscheine). Außerdem werden unter allen Teilnehmern noch vor Weihnachten weitere Gewinne verlost, etwa Eintrittskarten für das Schwimmbad und Gutscheine für Schmalzkuchen und Spiele.

Kinder können ihre Beiträge zum Wettbewerb bis zum 8. Dezember im Bettenhaus Welge an der Burgdorfer Straße 11–15 abgeben oder direkt an Sonja Truffel, Rathausplatz 1, in Lehrte schicken. Auf der Rückseite sollten unbedingt Vor- und Nachname sowie Alter, Adresse und Telefonnummer des jungen Künstlers stehen. Die besten Beiträge sollen später in einer kleinen Ausstellung gezeigt werden oder auf Postern im Stadtgebiet zu sehen sein.

Von Achim Gückel