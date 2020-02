Lehrte

Der erste verkaufsoffene Sonntag in Lehrte steht fest: Am 15. März laden das Stadtmarketing Lehrte (SML) und die Geschäftsleute – vorwiegend in der Innenstadt – in die von 13 bis 18 Uhr geöffneten Geschäfte ein. Anlass dafür ist die Hobbykunstausstellung „Frühlingserwachen“, die bereits ab 11 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum zu sehen ist. Die Ausstellung vereint eine ganze Reihe von Hobbykünstlern, die an ihren Ständen ihre Arbeiten zeigen. Saisonbedingt wird das Thema Ostern dabei sicher eine große Rolle spielen. Aber auch ein Stand mit Playmobil ist vertreten sowie die Themen Tiere, Blumen und Garten. Auf dem Außengelände zur Burgdorfer Straße zeigen Auto- und Wohnmobilhändler ihre Fahrzeuge.

Abwechslung ist erwünscht

„Eigentlich haben wir bereits genügend Interessenten, um die Ausstellung zu bestücken“, sagt SML-Chef Udo Gallowski. Trotzdem rufen er und Geschäftsführerin Sonja Truffel noch Hobbykünstler dazu auf, sich zu bewerben. Gallowski führt als Grund die Abwechslung ins Feld: „Es gibt in zu vielen Bereichen immer neue Handwerkstechniken.“ Diese sollen auch im Forum vertreten sein. Je mehr Handwerker sich bewerben, desto abwechslungsreicher könne das Frühlingserwachen gestaltet werden.

Mit der Neufassung des Gesetzes zu den Ladenöffnungszeiten hat das Land Niedersachsen verkaufsoffenen Sonntagen im vergangenen Jahr striktere Regeln auferlegt. Das ist auch dem Lehrter Stadtmarketing bewusst. „Wir haben auch davon gehört, dass in Braunschweig wegen der neuen Regeln verkaufsoffene Sonntage abgesagt werden mussten“, sagt Gallowski. Grund sei die Vorgabe, dass die Veranstaltung, die den Anlass bietet, besser besucht sein muss als die offenen Geschäfte.

Events ziehen genügend Besucher

Das SML sieht in dieser Hinsicht gut aufgestellt. Die Hobbykunstausstellung sei immer gut besucht. „Und mit der Automeile und Imbissständen wird die Zahl der Besucher noch zunehmen“, zeigt sich Gallowski zuversichtlich. Auch bei den weiteren drei Terminen am 17. Mai, 27. September und 8. November sieht sich das Stadtmarketing gewappnet. Im Mai gebe es wieder den Parkhauslauf, zu dem viele Sportler kämen. Im September gebe es unter dem Titel Herbstzauber eine weitere Hobbykunstausstellung. Und für den November plant das Stadtmarketing die Ausstellung „Kunst im Forum“, zu dem professionelle Künstler erwartet werden.

Wer sich als Hobbykünstler für die Ausstellung „Frühlingserwachen“ am 15. März bewerben möchte, kann sich per E-Mail an sonja.truffel@lehrte.de oder udo.gallowski@gmx.de sowie unter Telefon (05132) 505135 und (0177) 6001919 melden.

Lesen Sie auch

Von Michael Schütz