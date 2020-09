Lehrte

Waren Sie schon einmal am Waldsee in Hämelerwald? Kennen Sie den Heilpflanzengarten am Lehrter Krankenhaus? Wissen Sie, was es mit der Alten Poststation in Arpke auf sich hat? Wer Lehrte und seine Dörfer näher kennen lernen und sich obendrein über Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten informieren möchte, bekommt dazu jetzt eine Hilfestellung.

Der Arbeitskreis (AK) Stadt & Natur des Lehrter Stadtmarketingvereins hat gemeinsam mit Heimatforschern aus den Ortsteilen 16 Touren zusammengestellt, mit denen sich die Kernstadt und die Ortsteile erkunden lassen. Die Touren können zu Fuß, mit dem Fahrrad und dem Auto gemacht werden.

Das Eisenzeithaus in Grafhorn ist ein weiteres Etappenziel der Touren. Quelle: privat

Touren lassen sich als PDF ausdrucken

Auf der Homepage www.stadtmarketing-lehrte.de finden sich unter dem Menüpunkt „Natur erleben“ sowie auf der Website qrsml.de sieben QR-Projekte des Arbeitskreises. Unter anderem werden der Heilpflanzengarten, die Streuobstwiese, Sehenswürdigkeiten in der Stadt sowie eine Tour durch Lehrte und seine Ortsteile vorgestellt. Unter dem Reiter „Sehenswürdigkeiten“ gibt es Fotos und Informationen zu verschiedenen Einrichtungen und Gebäuden in der Stadt und den Dörfern.

Die Touren lassen sich auf das Smartphone herunterladen und mit einer GPX-Datei auf einem Navi und über die Navi-App Komoot starten. Mithilfe von QR-Codes können die Nutzer unterwegs an verschiedenen Stationen Infos zu Gebäuden, Denkmälern, Kirchen und den Stolpersteinen abrufen. Darüber hinaus informieren die QR-Codes über einzelne Pflanzen im Heilpflanzengarten, den Lehrpfad Ackerkulturen sowie die Bäume auf der Streuobstwiese. Wer kein Smartphone hat, kann die Touren als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken.

Die Tour durch die Kernstadt führt auch an der Skulptur „Kalinchen“ vorbei, die Lehrte von seiner Partnerstadt Staßfurt geschenkt bekommen hat. Quelle: privat

Touren führen zu Seen und Storchennestern

Der Arbeitskreis empfiehlt, die Ortsteile Ahlten, Aligse, Arpke, Hämelerwald, Immensen, Kolshorn, Röddensen, Sievershausen und Steinwedel am besten mit dem Fahrrad zu erkunden. Die Tour „Gewässer in und um Lehrte“ führt als Fahrradtour für die ganze Familie durch die Natur und lädt mit vielen schönen Plätzen zum Verweilen ein. Da mehrere Bahnhöfe in die etwa 60 Kilometer lange Strecke eingebunden sind, lässt sich die Tour auch in einzelnen Etappen fahren.

Meister Adebar ist indes eine rund 20 Kilometer lange Tour zu den Storchennestern in Sievershausen, Immensen, Steinwedel und Lehrte gewidmet. Darüber hinaus gibt es Touren zum Kennenlernen der Stadt und der einzelnen Ortsteile.

Führungen im Heilpflanzengarten fallen wegen Corona aus

Wer Fragen und Anregungen hat oder gern selbst im AK mitarbeiten möchte, kann sich per E-Mail an die Adresse Lehrte-und Ortsteile-entdecken@gmx.de melden. Der Arbeitskreis teilt zudem mit, dass die monatlichen Führungen im Heilpflanzengarten und die Aktion „ Lehrte blüht auf“ wegen Corona abgesagt werden mussten. Wenn es die Lage erlaubt, werden sie aber 2021 nachgeholt.

Von Katja Eggers