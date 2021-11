Lehrte

Steigende Corona-Zahlen, strenge Verordnungen des Landes und viel Unsicherheit unter Kulturfreunden: Diese Gemengelage hat jetzt zum endgültigen Aus für den neunten Lehrter Abends der Kleinkunst gesagt. Am Mittwochnachmittag sagten die Veranstalter vom Stadtmarketing die beliebte Veranstaltung, die eigentlich am Sonnabend, 27. November, in zwei aufeinander folgenden Aufführungen im Kurt-Hirschfeld-Forum zu sehen sein sollte, schweren Herzens endgültig ab.

Da sich selbst bei deiner 2-G-Veranstaltung selbst Geimpfte untereinander anstecken könnten, sei das Risiko zu hoch, erklären Geschäftsführerin Sonja Truffel und Vereinsvorsitzender Udo Gallowski. Das Stadtmarketing habe als Veranstalterin eine besondere Verantwortung für die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher. Man müsse „alles unternehmen, eine Gefährdung auszuschließen“, heißt es in der Mitteilung. Man bedauere die Entscheidung zutiefst, betonen Truffel und Gallowski.

Zwei Verschiebungen, jetzt die Absage

Der neunte Abend der Kleinkunst hatte ursprünglich im Mai 2020 stattfinden sollen, war dann wegen Corona zweimal verschoben worden und wird nun endgültig abgesagt. Es werde auch keine weitere Verschiebung geben, betont Truffel. Sie werde sich nun auf die Organisation eines völlig neuen Programms für den zehnten Kleinkunstabend konzentrieren.

Truffel und Gallowski betonen, dass in den vergangenen Tagen immer mehr Kleinkunstfreunde ihre Eintrittskarten für die nun abgesagte Veranstaltung zurückgegeben hätten. Sie fürchteten um ihre Gesundheit, hätten viele gesagt.

Nun können alle Lehrterinnen und Lehrter, die noch Karten haben, in der Geschäftsstelle des Stadtmarketings im Rathaus zurückgeben. Der gezahlte Eintrittspreis wird erstattet. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, den Betrag zu spenden, sagt Truffel. Das Geld werde den Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung gestellt, die im Forum auftreten wollten. Denn sie seien von der Absage des Abend der Kleinkunst besonders hart getroffen und könnten „vermutlich auch in naher Zukunft kaum Einnahmen generieren“, heißt es in einer Mitteilung des Stadtmarketings.

Wer seine Eintrittskarten zurückgeben will, sollte sie per Post an das Stadtmarketing, Sonja Truffel, Rathausplatz 1 in Lehrte schicken oder in einem Briefumschlag in den Hauptbriefkasten des Rathauses am Haupteingang stecken. Unter Nennung einer Bankverbindung erstattet das Stadtmarketing dann den Eintrittspreis zurück.

Von Achim Gückel