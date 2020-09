Lehrte

Das Kurt-Hirschfeld-Forum in Lehrte hat schon so manche Hobbykunstausstellung gesehen. Aber am Wochenende gab es eine Premiere. Denn zum ersten Mal mussten die Besucher an der Burgdorfer Straße einen Parcours mit Einbahnstraßenregelung zurücklegen, um die Ausstellung zu besuchen. Geschuldet war das der Corona-Pandemie und dem Hygienekonzept, welches das Stadtmarketing Lehrte und der städtische Fachdienst für Schule, Sport und Kultur sich vom Gesundheitsamt der Region genehmigen ließen.

Mit einer Wäscheklammer in die Ausstellung

Bevor die Besucher ins Gebäude durften, mussten sie sich registrieren, und später dann mit der Eintrittskarte auch eine Wäscheklammer mitnehmen. „Auf diese Weise können wir gut sehen, wie viele in der Ausstellung sind“, meinte der Stadtmarketing-Vorsitzende Udo Gallowski. „Mehr als 150 gleichzeitig dürfen nicht hinein.“

Maske und Abstand: Im Kurt-Hirschfeld-Forum haben die Besucher der Hobbykunstausstellung viel Platz. Quelle: Michael Schütz

Abhalten lassen haben sich die Besucher von dieser Regelung und der Maskenpflicht nicht. „Am Sonntag hatten wir durchaus guten Besuch“, sagte Gallowski erfreut. „Aber es ist schon spürbar, dass es einige weniger sind.“ Der Sonnabend dagegen sei sehr schwach besucht gewesen. Das führte Gallowski allerdings eher auf den Dauerregen zurück.

Erste Ausstellung seit Beginn der Pandemie

Die Aussteller sind offenbar gern nach Lehrte gekommen. „Nur zwei vom letzten Jahr, die wir angeschrieben hatten, haben abgesagt“, meinte der Stadtmarketing-Chef. Dafür waren einige sogar neu dabei, wie etwa Uschi und Gerd Meier aus Anderten. Die beiden boten an ihrem Stand Holz- und Seidearbeiten an. „Wir hatten unsere letzte Ausstellung im Februar“, erzählten die beiden. „Wir hatten das Bedürfnis, uns wieder zu zeigen.“ Und mit Maske und Abstand sei man gut geschützt.

Einen Bummel über einen Markt mit Hobbykunst hätten auch sie vermisst, sagten Ralf und Petra Bergmeier, die bei den Meiers am Stand vorbeischauten. „Das ist total schön“, meinte Petra Bergmeier. „Auf solchen Märkten findet man immer so gute Ideen für Weihnachten.“ Durch die Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag wollten die beiden Iltener auch noch bummeln.

Am verkaufsoffenen Sonntag zeigt sich das Neue Zentrum auch in Corona-Zeiten durchaus belebt. Quelle: Michael Schütz

Nicht alle Geschäfte öffnen an diesem Sonntag

Aber auch dort war der Zustrom der Einkaufsbummler keineswegs so wie vor Ausbruch der Pandemie. Nicht zuletzt war das auch der Tatsache geschuldet, dass weniger Geschäfte als üblich geöffnet hatten. Der Schreibwarenfachhandel Beckmann-Henschel etwa hatte einen Zettel im Schaufenster, dass nur 25 Kunden gleichzeitig ins Geschäft hätten kommen dürfen. Beim Café Schäfer – sonst an verkaufsoffenen Sonntagen ein Magnet – sei das für normale Öffnungstage vorgesehene Hygienekonzept am Sonntag nicht umzusetzen gewesen, wie es in einem Aushang hieß. Beide hatten sich gegen eine Öffnung entschieden.

Manche Geschäfte, wie hier Beckmann-Henschel, erklären auf Aushängen, warum sie nicht öffnen. Quelle: Michael Schütz

Geschäfte wie das Bettenhaus Welge im Neuen Zentrum hatten dagegen geöffnet. „Aber etwas Besonderes vorbereitet haben wir nicht“, sagte Inhaberin Regina Rosenbaum. Sie habe nicht einschätzen können, wie der Zuspruch sein werde. Am Anfang seien Kunden gekommen, am Nachmittag sei es eher verhalten gewesen.

Von Michael Schütz