Lehrte

Ein positives Fazit zum Weihnachtsmarkt an der Matthäuskirche hat jetzt das Stadtmarketing Lehrte (SML) gezogen. Drei Tage lang konnten die Lehrter und Auswärtige an der Kirche am Marktplatz an rund 25 Buden die weihnachtliche Stimmung genießen. „Wir haben einen Rundkurs auf dem Marktplatz aufgebaut“, bezog sich Stadtmarketing-Chef Udo Gallowski auf die im Vergleich zu 2018 etwas veränderte Aufstellung der Buden. Dabei seien einige davon in der Mitte des Platzes aufgebaut worden. Dazu gab es noch eine Außenreihe, sodass die Feiernden dazwischen flanieren konnten. „Das ist bei den Besuchern gut angekommen“, sagte Gallowski erfreut. „So war es etwas enger und gemütlicher.“

Lediglich ein Zelt mit drei Hobbykünstlern habe man etwas außerhalb rechts von der Kirche aufstellen müssen. Den Übergang dorthin hatten Gallowski und Geschäftsführerin Sonja Truffel allerdings mit Licht gestaltet. „Das war aber noch nicht ideal“, räumte Gallowski ein. Der Abstand müsse jedoch so groß sein, da das Kirchenportal frei bleiben müsse – „damit im Notfall die Feuerwehr herankommt.“

Sturm beschädigt Zelte

Am vergangenen Sonntag hatten die Marktbeschicker viel mit dem Wetter zu kämpfen. Herbststurm Wilfried hatte auch den Weihnachtsmarkt im Griff und zwei Zelte sowie einen Pavillon beschädigt. Zudem musste die Jurte im hinteren Bereich des Marktes aus Sicherheitsgründen abgebaut werden.

Kultur ist ein wichtiger Faktor

Die Besucher ließen sich vom Wind allerdings nicht abhalten. Besonders am Sonntag sei es sehr voll gewesen, resümierte der Stadtmarketing-Chef. Für ihn liegt das am vielfältigen Angebot des Weihnachtsmarkts. Das Gymnasium hatte mit zwei Ensembles gespielt. Den größten Teil der Musik gab es in der benachbarten Matthäuskirche. Am Sonnabend traten dort noch die Musikschule Ostkreis Hannover und der Chor Sugar & Salt auf, am Sonntag stand das große Konzert der Lehrter Chöre auf dem Programm.

Ob es im nächsten Jahr Änderungen im Weihnachtsmarktprogramm geben werde, konnte Gallowski noch nicht sagen. „Wir müssen das jetzt erst einmal sacken lassen.“

Von Michael Schütz