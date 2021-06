Lehrte

Am Sonntag, 6. Juni, fällt der Startschuss für das diesjährige Stadtradeln. Es wurde im Jahr 2008 vom Klimabündnis initiiert. Bei dem Wettbewerb sollen möglichst viele Einwohner einer Kommune möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit geschieht. So soll ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet, aber auch Werbung für das Radfahren gemacht werden.

Damit die Förderung des Radverkehrs auch politisch umgesetzt wird, ist für die Mitglieder der kommunalen Parlamente ein gesonderter Wettbewerb ausgeschrieben.

Teilnahme im Team oder allein möglich

Die Stadtverwaltung ruft alle Lehrterinnen und Lehrter zur Teilnahme auf. Dabei sollten sich möglichst mehrere Personen zu einer Gruppe zusammenschließen, etwa aus einem Betrieb, einem Verein, einer Familie oder einer Schulklasse. Man kann sich aber auch als Einzelperson per Internet einem offenen Team anschließen. Wer mitmachen möchte, kann sich auf www.stadtradeln.de/Lehrte anmelden. Weitere Informationen erteilen der neue Klimaschutzmanager der Stadt, Christian Helmreich, unter Telefon (05132) 5054508 und Heinz-Werner Schaller vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) unter (05132) 57336.

Das Stadtradeln hat sich nach Angaben des Klimabündnisses mittlerweile zur „weltgrößten Fahrradkampagne“ entwickelt, an der sich in diesem Jahr erstmals auch Dänemark und die USA beteiligen.

Fast 11.000 Kilogramm Kohlendioxyd eingespart

Lehrte ist schon länger dabei – mit wechselndem Erfolg. Belegte die Stadt 2016 unter den 21 Kommunen der Region Hannover noch den achten Rang, so reichte es in den vergangenen drei Jahren jeweils nur noch für Platz 14. 2020 stellten die gut 200 beteiligten Radler aber einen neuen Rekord auf: Sie legten in den drei Wochen des Wettbewerbs mehr als 73.000 Kilometer zurück und erzielten damit eine Einsparung von fast 11.000 Kilogramm Kohlendioxyd gegenüber der Nutzung eines Autos für die gleiche Strecke.

Von Thomas Böger