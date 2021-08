Lehrte

Der Kernstadt steht ein Flohmarkt-Wochenende bevor. Nicht nur im Norden, zwischen Stadtpark und Schützenstraße, wird gefeilscht und gestöbert, sondern auch im alten Lehrter Dorf. Dort haben Privatleute erstmals einen Garagenflohmarkt organisiert, an dem sich 20 bis 30 Anwohner beteiligen, insbesondere von der Rethmarstraße und der Langen Straße. Die Aktion am Sonnabend, 28. August, soll von 10 bis 17 Uhr dauern.

Tags drauf, von 10 bis 16 Uhr, ist dann der Stadtteilflohmarkt im Norden der Kernstadt an der Reihe, der bereits zum dritten mal über die Bühne geht. Am Sonntag, 5. September, ist dann von 10 bis 16 Uhr die Siedlergemeinschaft Glückauf mit ihrem Stadtteilflohmarkt in der Schachtsiedlung im Südwesten Lehrtes an der Reihe.

Von Achim Gückel