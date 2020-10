Lehrte

„Das ist super, damit hätte ich nicht gerechnet.“ Udo Gallowski vom Organisatorenteam aus dem Herzogweg ist von der großen Resonanz auf den mittlerweile zweiten Lehrter Stadtteilflohmarkt überrascht. Rund 90 Anwohner aus dem Norden der Kernstadt haben sich bei ihm bereits angemeldet, um am Sonntag, 25. Oktober, von 10 bis 16 Uhr Trödelstände auf ihren Grundstücken aufzubauen. Bei der Premiere im August vergangenen Jahres waren es knapp die Hälfte gewesen.

Das große Interesse am privat organisierten Flohmarkt hat nach Meinung Gallowskis zwei Gründe. Zum einen habe es wegen Corona in diesem Jahr generell nur sehr wenige Flohmärkte gegeben. Zum anderen konnten sich diesmal mehr Anwohner anmelden, weil die Organisatoren den Bereich, der mitmachen kann, ausgeweitet haben. Es wird nicht nur die Hohnhorstsiedlung zur Trödelmeile, beteiligen können sich nun auch die Anwohner von Manskestraße, Schützenstraße bis Einfahrt Bauhof, Heidering und Nordstraße.

Anzeige

Stände werden mit roten Ballons gekennzeichnet

Die Stände werden sich auf alle Straßen des Flohmarktbereichs verteilen. „Kleine Ballungszentren mit vielen Ständen haben wir unter anderem am Herzogweg“, erklärt Gallowski. Unter den angemeldeten Anwohnern seien viele, die bereits bei der Premiere mitgemacht hatten, aber auch etliche Neulinge. Wenn der Platz es zulässt, sind zudem auf jedem Grundstück bis zu zwei Gaststände zugelassen. Damit die Besucher wissen, wo es Stände gibt, werden diese mit roten Luftballons gekennzeichnet. Gallowski hat zudem Flyer mit einem Straßenplan drucken lassen.

Wegen Corona müssen sich die Standbetreiber jedoch an strenge Vorgaben halten. Gallowski hat für die Veranstaltung ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Es sieht unter anderem die üblichen Abstandsregeln und eine Maskenpflicht für Verkäufer und Kunden vor. Die Standbetreiber müssen zudem dafür sorgen, dass es an ihren Ständen ausreichend Desinfektionsmittel für Hände und Flächen gibt und es auf ihren Grundstücken zu keinen größeren Menschenansammlungen kommt. „Es dürfen sich höchstens vier Kunden an einem Stand aufhalten, außer es sind Familien“, betont Gallowski.

Orga-Team kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

Darüber hinaus sollen die Standbetreiber auf ihren Grundstücken für ein Einbahnstraßensystem sorgen. „Das kann zum Beispiel mit Flatterband abgesperrt oder mit Pfeilen auf dem Boden abgeklebt werden“, erläutert Gallowski. Als Veranstalter werde er zudem kontrollieren, ob die Hygieneregeln eingehalten werden. Mehrere Vertreter des Organisationsteams werden dafür regelmäßig mit dem Fahrrad die Stände abfahren.

Von Katja Eggers