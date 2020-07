Lehrte

Die Laufgruppe des Lehrter Sportvereins (LSV) tritt jetzt in nagelneuen roten Shirts an. Die Stadtwerke Lehrte haben den 21 Sportlern die Shirts mit dem Rückenaufdruck des Unternehmens gesponsert. Jetzt haben sich die Läufer bei Stadtwerke-Betriebsleiter Björn Rust bedankt und dazu natürlich ihre neue Laufkleidung angehabt.

„Geplant war das Dankeschön schon vor einigen Wochen, gleich nachdem wir die Shirts bekommen hatten, aber in der Corona-Zeit fiel das Training lange Zeit aus“, erklärt Günter Schmidt von der Laufgruppe, der die Kooperation mit den Stadtwerken initiiert hatte.

Sportler trainieren jetzt in einheitlicher Kleidung

Eigentlich wollten sich die Sportler in ihren roten Shirts in diesem Jahr beim Lehrter Citylauf zeigen. Wegen Corona wurde die Veranstaltung allerdings abgesagt. Immerhin kann aber nun wenigstens das Training im einheitlichen Outfit stattfinden. „Das spornt sicher auch an, schneller zu werden", meint Rust.Die Laufgruppe trifft sich jeden Montag von 18.30 bis 20 Uhr, um Ausdauer, Schnelligkeit und Fitness beim Laufen zu trainieren. Diplom-Sportlehrer und Leichtathletik-Spezialist Wahab Ferguen hat die Gruppe 1997 ins Leben gerufen, damals mit sechs Teilnehmern. Einer von ihnen, Michael Rubart, ist auch heute noch aktiv. 45 Läuferinnen und Läufer gehören der Gruppe an, im Schnitt kommen jede Woche 25 Aktive aller Altersklassen zum Training, in den Ferien etwas weniger. Auch wenn das Leistungsniveau unterschiedlich ist, der Spaß an der Bewegung verbindet alle. Zudem wird die Gemeinschaft großgeschrieben: Man trifft sich nicht nur zum Laufen, sondern auch zum Wandern, Grillen und Feiern.

Von Katja Eggers