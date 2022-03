Lehrte

Angelehn an die aktuelle Schau „Im Alltag“ mit Werken von Jae-Eun Jung bietet die städtische Kulturbeauftragte Julienne Franke es in den Osterferien in der Städtischen Galerie Lehrte, Alte Schlosserei 1, wieder zwei Kunstaktionen für Kinder an.

„Drinnen und Draußen“ heißt das kunstpädagogische Angebot am Dienstag, 12. April. Von 10 bis 11.30 Uhr können Kinder ab sechs Jahren ihren Blick für das Alltägliche schulen und das Gesehene in Bilder umsetzen: Was steht auf der Fensterbank? Was wächst an der Hauswand? Was sieht man beim Blick durch das Fenster drinnen und draußen?

Lesen Sie auch Neue Ausstellung in der Städtischen Galerie: Jae-Eun Jung malt weiß auf weiß

Dinge aus dem Alltag sehen und zu Kunst machen

Um Dinge aus dem Alltag geht es dann am Mittwoch, 13. April. Ebenfalls von 10 bis 11.30 Uhr steht die malerische und zeichnerische Darstellung von alltäglichen Gegenständen wie Stühlen, Schuhen und Schüsseln im Mittelpunkt. Auch dieses Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kosten für die Teilnahme an einem Kreativ-Workshop betragen 1,50 Euro. Anmeldungen sind erforderlich. Sie sind möglich per E-Mail an julienne.franke@lehrte.de sowie unter Telefon (05132) 5053111. Gruppen, die die noch bis 1. Mai gezeigte Ausstellung besuchen wollen, können gesonderte Termine vereinbaren. Für Schulklassen sind solche auch während der Schulzeit möglich.