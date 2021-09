Lehrte

Die Kunst kehrt zurück in die Stadt. Nach der Ausstellung „Unbekannte Straße“ in der Städtischen Galerie wird dort am Freitag, 17. Sonnabend, eine Schau eröffnet, die sich der zeitgenössischen Malerei widmet. Sie trägt den schlichten Titel „Malerei“ und ist ein gemeinschaftliches Projekt mit der Galerie Kubus in Hannover, der Galerie vom Zufall und Glück sowie dem Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge.

Dabei werden die Stücke von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region Hannover zu sehen sein. In Lehrte präsentieren ab Sonnabend, 18. September, bis Sonntag, 21. November, Maja Clas, Andreas Linke und Maximilian Neumann ihre Werke.

Das gemeinschaftliche Projekt soll an vergangene Ausstellungen wie die „Malerei!“ im Jahr 2019 anschließen. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung der Malerei im Kontext zeitgenössischer multimedialer Kunst.

Dabei erweitere sich der malerische Begriff durch neue Medien, heißt es in der offiziellen Ankündigung. Das sei beobachtbar an aktuell immer häufiger ausgestellten Kunstwerken, die über die herkömmliche Malerei hinausgehen und unter anderem Rauminstallationen, filmische und fotografische Techniken, Alltagsmaterialien und Maschinen verwenden. Dass trotz all dieser veränderten Positionen weiterhin ein deutlicher Bezug zur klassischen Malerei besteht, versucht die Städtische Galerie in den nächsten Wochen zu verdeutlichen.

Eintritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete

Die Vernissage am Freitag, 17. September, in der Städtischen Galerie beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße und die Kulturbeauftragten der Stadt, Julienne Franke, sprechen Begrüßungsworte. Der Einlass erfolgt aber aus Gründen des Coronaschutzes ausschließlich für Personen mit vollständiger Impfung, Genesung, oder die ein gültiges, negatives Testergebnis vorlegen können. Die medizinische Maske muss an allen Stellen außerhalb des eigenen Sitzplatzes getragen werden. Nach der Eröffnung haben Gäste die Möglichkeit, die Ausstellung immer dienstags bis freitags sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr zu besuchen.

Von Niklas Borm