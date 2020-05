Lehrte

Das fühlt sich ein bisschen wie ein Neustart des lokalen Kulturlebens an: Lehrtes Städtische Galerie in der Alten Schlosserei an der Zuckerpassage ist dank der Lockerung der Corona-Regeln jetzt wieder geöffnet. Doch noch gelten in dem Schauraum die bekannten Abstandregelungen für die Besucher. Deshalb dürfen sich dort vorerst maximal 19 Menschen gleichzeitig aufhalten. Das hat die Kulturbeauftragte der Stadt, Julienne Franke, jetzt mitgeteilt. Außerdem muss jeder Gast in der Galerie eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Das für 2020 geplante Ausstellungsprogramm der Galerie ist durch Corona allerdings gehörig durcheinandergeraten. Die ursprünglich vorgesehene Ausstellung „once/again“ mit Werken von Dorthe Goeden ist erst einmal verschoben worden. Sie soll aber noch in diesem Jahr gezeigt werden. „Die Planungen dazu sind noch im Fluss“, sagt Franke.

Alle Ausstellungsstücke gehören zur Sammlung der Stadt

Um vorübergehend einen Ersatz zu bieten, hat die Kulturbeauftragte erstmals eine Schau zusammengestellt, in der Werke der beiden in Lehrte geborenen Künstler Alfred Mävers (1903 bis 1982) und Franz Belting (1908 bis 2010) zu sehen sind. Die Bilder gehören allesamt zur Sammlung der Stadt. Belting etwa hatte seiner Heimatstadt im Jahr 1988 exakt 110 seiner Werke überlassen – und zwar mit der Maßgabe, sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das war die Geburtsstunde der Städtischen Galerie, die mehrfach umzog, ehe sie im Jahr 2006 in der restaurierten Schlosserei der früheren Zuckerfabrik ihren Platz fand.

Dieses Aquarell von Alfred Mävers mit dem Titel „Weißer Baum“ ist ebenfalls in der Ausstellung im Original zu sehen. Quelle: Stadt Lehrte

Belting und Mävers schufen jeweils ein umfangreiches künstlerisches Werk, auch wenn sie ihren Lebensunterhalt in anderen Berufen verdienen mussten. Alfred Mävers präsentierte von 1922 bis 1926 regelmäßig seine Arbeiten in den Ausstellungen des Kunstvereins Hannover, wo auch Franz Belting 1930 erstmals vertreten war.

Zwischen Naturalismus und Moderne

Stilistisch verfolgten beide Künstler unterschiedliche Richtungen. Belting, der in frühen Werken abstrakte Tendenzen zeigte, wandte sich in den Dreißiger- und Vierzigerjahren des 20. Jahrhunderts naturalistischen Darstellungen zu, was angesichts der politischen Umstände nicht ungewöhnlich war. Nach dem Zweiten Weltkrieg schlug er wieder den Weg der Abstraktion ein, die ihm in späteren Jahren überregionale Anerkennung und Ehrungen für sein Werk einbrachte.

Dieses Bild hat Franz Belting 1944 gemalt. Es trägt den Titel „Altes Kastell bei Patras“. Quelle: Stadt Lehrte

Mävers experimentierte in seinem Frühwerk ebenfalls mit modernen Techniken, etwa der Collage. Sein Hauptinteresse galt jedoch der Malerei, die er mit expressionistischer Farbigkeit und impressionistischen Einflüssen bis an sein Lebensende fortführte.

Die Ausstellung, die jetzt in der Städtischen Galerie zu sehen ist, beschränkt sich auf Landschaftsdarstellungen, die im Zeitraum von 1940 bis 1970 entstanden. Das Thema bearbeiteten beide Künstler in unterschiedlicher Technik.

Die Schau mit Werken von Mävers und Belting ist voraussichtlich bis zum 21. Juni in der Städtischen Galerie zu sehen. Geöffnet ist diese ab sofort wieder dienstags bis freitags sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Achim Gückel