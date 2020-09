Lehrte

Mit einer Verspätung von fünf Monaten ist seit dem Wochenende die Ausstellung „once/again“ der Münsteraner Künstlerin Dorthe Goeden in der Städtischen Galerie zu sehen. Eigentlich war die Eröffnung für April geplant, aber der Lockdown in der Corona-Pandemie hat eine Fortführung der bereits geplanten Ausstellungen in der ersten Hälfte des Jahres unmöglich gemacht. Auch das Gefühl einer offiziellen Eröffnung mit Publikum ist immer noch ungewohnt, wie man am Freitagabend erfahren konnte. „Aber man möchte gesellschaftliches Leben“, erklärte Julienne Franke, die für die Stadt die Ausstellung kuratiert hat.

Vernissage mit Maskenpflicht

Rund 20 Besucher hatten sich in der Alten Schlosserei eingefunden, um die Vernissage zu verfolgen. Ohne Maskenpflicht jenseits des eigenen Sitzplatzes und ohne das Hinterlassen der Kontaktdaten ging aber auch dort nichts. In normalen Zeiten seien es zwischen 30 und 90 Besuchern bei Vernissagen, rechnete Franke vor. „Je nachdem, ob die Künstler aus der Nähe kommen oder nicht.“

Anzeige

Froh zeigte sich auch Lehrtes stellvertretender Bürgermeister Burkhard Hoppe, der den Abend eröffnete. „Ich hatte schon befürchtet, dass wegen des Coronavirus gar keiner kommt“, sagte er. Aber zumindest für die Dauer der Ausstellung würden noch deutlich mehr Besucher erscheinen als am Tag der Eröffnung, prognostizierte Hoppe.

Weitere HAZ+ Artikel

Scherenschnitt als innovative Technik

Was diese dann zu sehen bekommen, ordnete Franke in ihrer Einführung ein. Vor allem Scherenschnitte sind neben Holzschnitten und Zeichnungen zu sehen. Der Scherenschnitt habe sich von seinen eher kunsthandwerklich geprägten Anfängen in der Biedermeierzeit im 19. Jahrhundert inzwischen zu einer „innovativen Technik“ entwickelt.

Bei Dorthe Goeden sehe man auf den ersten Blick eine abstrakte und komplexe Formensprache, die allerdings nicht per Schere oder Falttechnik entstehe. Bei dem freihängenden Objekt in der Ausstellung ist zunächst ein Entwurf entstanden, der später per Laserschnitt aus mehreren Lagen Museumskarton zum Kunstwerk wurde. „Durch die reliefartige Struktur besitzt der Scherenschnitt eine gewisse Tiefe“, erklärte Goeden. Dazu trage auch der Schattenwurf des Objekts bei. Die gerahmten Werke entstünden per Skalpell.

Der freihängende Scherenschnitt ist per Laserschnitt entstanden. Quelle: privat

Die Kunst Goedens nehme dabei immer Bezug auf reale Erscheinungen aus Natur und Architektur. Das zeige sich auch bei ihren kleinformatigen Zeichnungen.

Künstlerin nutzte den Lockdown kreativ

Für Goeden selbst ist es die erste Einzelausstellung nach dem Pandemieausbruch. „Darauf habe ich mich sehr gefreut“, sagte die 45-Jährige. Die Zeit des Lockdowns selbst habe sie keineswegs als lähmend empfunden, meinte die in der Eifel aufgewachsene Künstlerin. „Ich wusste, dass wieder Ausstellungen kommen“, verdeutlichte sie: „Ich bin ein positiver Mensch.“ Die Ruhe in der Zeit, in der das Leben heruntergefahren war, habe sie sogar sehr produktiv nutzen können. „Ich habe alte Serien wieder aufgenommen und eine neue begonnen“, erklärte Goeden. Finanziell sei es nicht so dramatisch gewesen. „Da waren wir mit den Überbrückungshilfen in Nordrhein-Westfalen ganz gut aufgehoben.“

Die Ausstellung in der Städtischen Galerie, Alte Schlosserei 1, ist bis zum 22. November zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis freitags sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Michael Schütz