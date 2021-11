Lehrte

Ein etwa fünf Meter langer Abschnitt des Lehrter Bachs im Bereich des Wohngebiets Köhlerheide erlangt in diesen Tagen lokale Berühmtheit. Denn seit mittlerweile etwa zwei Wochen steigen dort im Wasser unablässig und in hohem Tempo Luftblasen auf – fast wie in einem Whirlpool. Jetzt gibt es erste offizielle Vermutungen, woher die aufsteigende Luft stammen könnte – und zwar aus dem weit verzweigten Stollen- und Schachtsystem der Grube Bergmannssegen-Hugo, das tief unter weiten Teilen des südlichen Lehrter Stadtgebiets liegt.

„Wir haben noch keine endgültige Erklärung, aber es gibt Überlegungen, dass die Luft aus den alten Gruben stammt“, sagt Eike Bruns, Sprecher des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie. Seine Behörde war bereits Ende vergangener Woche darum gebeten worden, das rätselhafte Phänomen im Lehrter Bach genauer unter die Lupe zu nehmen. In dieser Woche noch werde man Gespräche mit Fachleuten des Unternehmens K+S führen, das die alten Gruben von Bergmannssegen-Hugo schon seit vielen Jahren in einem aufwändigen Verfahren flutet, sagt Bruns.

Der Lehrter Bach: In der Köhlerheide fließt er an der Oberfläche, in weiten Teilen der Innenstadt verläuft er unterirdisch in Rohren. Quelle: Achim Gückel

Der Behördensprecher betont, dass von den aufsteigenden Blasen im Bach keinerlei Gefahr ausgehe. Es handele sich um mit Kohlenstoffdioxid angereicherte Luft, die weder brennbar noch giftig sei. Zu diesem Ergebnis waren auch am vergangenen Freitag Messtrupps der Stadtwerke Lehrte und der Feuerwehr gekommen. Eine Notwendigkeit, den Bereich am Bach abzusperren und Schaulustige fern zu halten, bestehe nicht. Mittlerweile kommen sogar immer wieder Spaziergänger extra am Bach vorbei, um sich die seltsame Blubberei anzusehen.

Stadt will Umweltbüro einschalten

Die Stadt Lehrte unterdessen beabsichtigt laut Sprecher Fabian Nolting, ein Umweltbüro einzuschalten, das sich unabhängig von anderen Behörden das Phänomen anschaut. Auch Nolting weist darauf hin, dass weite Teile der südlichen Kernstadt quasi von alten Kalistollen unterhöhlt sind. Diese liegen zumeist in mehreren hundert Metern Tiefe. Der Schacht reicht mehr als 600 Meter in die Erde. Laut Eike Bruns vom Landesamt befinden sich die am wenigsten tief gelegenen Stollen etwa 350 Meter unter der Erdoberfläche.

Ein ausgesprochen seltenes Phänomen

Bruns meint, es könne durchaus sein, dass die beim Fluten des Bergwerks verdrängte Luft durch Hohlräume hunderte Meter weit einen Weg bis an die Oberfläche sucht. Doch endgültig fest stehe das im Zusammenhang mit den Blubbern im Bach noch nicht. Zudem müsse nun niemand befürchten, „dass überall in Lehrte was hochkommt“. Solch ein Phänomen sei ausgesprochen selten und bliebe normalerweise auch völlig unbemerkt. Im Bach werde es sichtbar, weil die Luft durch das Wasser blubbere. Bruns nennt das einen „seltsamen Zufall“.

Fast wie im Whirlpool: Seit rund zwei Wochen steigen Blasen in einem kleinen Abschnitt des Lehrter Bachs auf. Sie sind völlig ungefährlich, sagen Fachleute. Quelle: Achim Gückel

Der Sprecher betont zudem, dass niemand im südlichen Lehrter Stadtgebiet nun die Sorge haben müsse, der Untergrund sei porös und nicht standfest. „Da ist nichts zu befürchten“, versichert Bruns.

Spaziergänger hatten die Blasen im Bach vor etwa zwei Wochen erstmals bemerkt. Vor knapp einer Woche rückten die Messtrupps von Stadtwerken und Feuerwehr an. Zuvor hatten bereits Mitarbeiter der Stadtwerke eine neben dem Bach verlaufende Gasleitung auf mögliche undichte Stellen untersucht und kein Leck registriert.

„Irgendwann hört das von allein auf“

Mittlerweile macht es sogar den Eindruck, als blubbere die Luft noch heftiger und auf einem größeren Abschnitt des Baches als noch vor knapp einer Woche. Bruns meint allerdings, dass die Sache mit dem Blasen irgendwann auch von allein wieder aufhören könnte – spätestens dann, wenn keine Luft mehr in den Bergwerksstollen sei.

Von Achim Gückel